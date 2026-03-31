CAPE TOWN: Afrika Selatan mampu mencipta beberapa kejutan di Piala Dunia 2026 kerana mereka akan memasuki kejohanan itu sebagai pasukan kurang dikenali, kata jurulatih Hugo Broos pada 30 Mac.

Pasukan itu, yang bergelar Bafana Bafana, kembali ke Piala Dunia buat kali pertama sejak negara itu menjadi tuan rumah pada edisi 2010, dan akan beraksi dalam perlawanan pembukaan pada 11 Jun.