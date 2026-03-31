Jurulatih Afrika S yakin pasukan mampu cipta kejutan
Mar 31, 2026 | 2:09 PM
Jurulatih Afrika Selatan, Hugo Broos, berjaya membawa pasukannya ke Piala Dunia 2026 selepas menduduki tempat pertama mengatasi Nigeria dalam kumpulan kelayakan. - Foto REUTERS
CAPE TOWN: Afrika Selatan mampu mencipta beberapa kejutan di Piala Dunia 2026 kerana mereka akan memasuki kejohanan itu sebagai pasukan kurang dikenali, kata jurulatih Hugo Broos pada 30 Mac.
Pasukan itu, yang bergelar Bafana Bafana, kembali ke Piala Dunia buat kali pertama sejak negara itu menjadi tuan rumah pada edisi 2010, dan akan beraksi dalam perlawanan pembukaan pada 11 Jun.
