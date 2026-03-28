Mexico berlumba dengan masa untuk siapkan stadium Piala Dunia
Mexico berlumba dengan masa untuk siapkan stadium Piala Dunia
Mar 28, 2026 | 11:46 AM
Mexico berlumba dengan masa untuk siapkan stadium Piala Dunia
Pekerja membuat kerja-kerja terakhir hingga larut malam untuk menghabiskan usaha memperbaiki Stadium Azteca, yang akan menjadi hos perlawanan persahabatan antara Mexico dengan Portugal pada 29 Mac. - Foto AFP
MEXICO CITY: Pekerja binaan di kota ini sedang berlumba untuk melengkapkan pembinaan semula Stadium Azteca, kini dinamakan Estadio Banorte, supaya dapat menjadi tuan rumah kepada perlawanan persahabatan antara Mexico dengan Portugal pada 29 Mac.
Perlawanan itu adalah acara mercu tanda pembukaan semula stadium yang telah menjadi hos Piala Dunia pada 1970 dan 1986.
