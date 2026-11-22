CARDIFF (Britain): Jurulatih skuad ragbi Australia (Wallabies), Les Kiss, memuji usaha pasukannya bertahan untuk menewaskan Wales 29-26 pada 21 November.

Kemenangan pertama Australia di Eropah dalam dua tahun itu menamatkan rentetan empat kekalahan berturut-turut.

Australia bakal menentang Ireland bagi tempat kelima Kejohanan Negara-Negara di Twickenham pada 27 November, berpeluang menutup musim dengan cemerlang.

Wallabies melepaskan 153 mata dalam empat kekalahan itu.

Kiss gembira dengan aksi mereka meskipun Wales, yang menewaskan skuad New Zealand (All Blacks) minggu lalu, mencatat empat jaringan lima mata untuk menjadikan detik akhir perlawanan mendebarkan.

“Sengit, bukan?” kata Kiss di tepi padang.

“Wales wajar dipuji kerana bertenaga selepas aksi minggu lalu. Saya gembira untuk pemain kami.

“Usaha mereka sejak tiga atau empat minggu lalu luar biasa. Saya gembira ia membuahkan hasil malam ini,” tambah beliau.

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Kiss merombak barisan penyerang.

Pada separuh masa pertama, Wallabies dua kali menghalang Wales mencecahkan bola selepas melepasi garisan gol.

“Pertahanan kami semakin baik,” katanya selepas perlawanan.

“Kami terus bermain dengan baik setiap kali permainan disambung. Mungkin ada satu dua keputusan yang boleh dipersoalkan. Namun, apabila pemain lawan berpaut pada pembawa bola dan menolak bersama-sama hanya lima meter dari garisan gol kami, memang sukar menyekat mereka. Secara keseluruhan, pertahanan kami semakin kukuh,” tambahnya.

Kiss menyifatkan taktikal Wallabies lebih bijak, meskipun disiplin bermasalah.