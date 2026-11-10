LONDON: Barisan pemain skuad kebangsaan England menyuarakan pandangan tegas mengenai kekalahan 2-1 mereka kepada Argentina pada separuh akhir Piala Dunia dalam satu pertemuan pasukan.

Menurut satu laporan media pada September lalu, proses kendalian Persatuan Bola Sepak (FA) England itu merangkumi usaha mengumpul pandangan skuad berkenaan dan diadakan menerusi satu pertemuan ‘terbuka dan telus’ bersama ketua jurulatih, Thomas Tuchel, pada awal tempoh rehat antarabangsa September.

Skuad Three Lions tersebut dilaporkan berasa lega selepas diberi ruang untuk meluahkan pandangan masing-masing, sekali gus membolehkan mereka melupakan kekecewaan di Atlanta pada 15 Julai lalu.

Perkembangan positif itu terbukti pada aksi semasa tempoh rehat antarabangsa sebelum ini apabila England yang tewas tipis 3-2 kepada Sepanyol pada pembukaan saingan Liga Negara-Negara pada 26 September, bangkit mencatat tiga kemenangan hebat berturut-turut.

Menyusuli kekalahan kepada Argentina, atau lebih tepat situasi yang menyelubunginya, sebilangan pemain telah menyimpan rasa tidak puas hati, dengan perasaan itu berlarutan sepanjang musim panas.

Kekecewaan itu secara khususnya terarah kepada percaturan Tuchel mengenai corak permainan pada minit-minit akhir perlawanan, selepas Anthony Gordon meletakkan England di depan pada minit ke-55.

Kemudian, pemain tengah Argentina, Enzo Fernandez, menjaringkan gol penyamaan ketika perlawanan berbaki lima minit, sebelum tandukan Lautaro Martinez pada masa kecederaan mengesahkan kemenangan skuad La Seleccion itu.

Menurut laporan media sebelum ini, beberapa pemain kanan England mempersoalkan arahan Tuchel pada detik akhir perlawanan menentang Argentina, sambil menyifatkan pendekatan pengurus itu terlalu berhati-hati dan mengutamakan pertahanan.

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Secara tidak langsung, aksi menentang Argentina itu menjadi isu utama dalam sesi perbincangan skuad berkenaan.

Semasa perbincangan, Tuchel dikatakan menegaskan mutu permainan pihak lawan sebagai faktor utama pasukannya bolos dua gol kepada juara dunia itu, lebih-lebih lagi kerana skuad itu menampilkan bintang hebat, Lionel Messi.

Namun, hujah berkenaan tidak diterima sepenuhnya oleh barisan pemain dalam perbincangan itu.

Terdapat pandangan kuat dalam kalangan skuad England bahawa secara individu, mereka memiliki kelebihan berbanding Argentina yang turut menurunkan pemain pertahanan berusia 38 tahun, Nicolas Otamendi, pada 18 minit terakhir perlawanan.

Semua pemain diberi ruang meluahkan pandangan peribadi masing-masing dalam sesi itu.

Seperti dijangka, kapten pasukan, Harry Kane, tampil tegas dan berterus-terang menyuarakan pandangannya.

Pemain tengah, Jude Bellingham, juga dilaporkan lantang menyuarakan keyakinan bahawa barisan pemain England sedia ada mempunyai kemampuan kukuh untuk terus mengasak dan memberi tekanan kepada Argentina.

Sumbangan Bellingham dalam perbincangan itu dilihat memperkukuh pengaruhnya yang kian meningkat dalam skuad Three Lions, malah ramai percaya pemain tengah Real Madrid itu bakal dilantik sebagai kapten apabila tiba masa Kane mengundur diri.

Gambaran lebih jelas mengenai perkembangan ‘Tuchel 2.0’ bakal disaksikan dalam tempoh beberapa hari lagi apabila England melayan kunjungan Croatia pada 12 November, sebelum bertandang ke Madrid untuk sekali lagi berdepan juara dunia, Sepanyol, pada 15 November. – Agensi berita.

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