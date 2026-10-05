LONDON: Harry Kane bakal menyamai rekod penampilan terbanyak England menerusi penampilan ke-125 beliau menentang Republik Czech pada 6 Oktober, sedang penyerang itu berhasrat memperkukuh gandingan mantapnya bersama Jude Bellingham.

Kane bakal menjadi tumpuan utama sekiranya beliau berjaya menyamai rekod penampilan terbanyak, yang buat masa ini dipegang oleh bekas penjaga gol England, Peter Shilton, dalam saingan Liga Negara-Negara di Stadium Wembley.

Kebanggaan kapten England itu menyarung jersi negara jelas terbukti sejak penampilan sulungnya menentang Lithuania pada 2015.

Kane menjaringkan gol dalam tempoh dua minit selepas dibawa masuk dari bangku simpanan dalam perlawanan tersebut, dan sejak detik itu, beliau hampir sentiasa menjaringkan gol buat skuad kebangsaan.

Bintang berusia 33 tahun itu merupakan penjaring terbanyak sepanjang zaman England, dengan 89 gol selepas menjaringkan dua gol dalam kemenangan besar 7-0 ke atas Croatia pada 3 Oktober lalu.

Bintang Bayern Munich itu menjadi tonggak utama serta pemain paling konsisten tatkala England melalui fasa naik turun sepanjang 11 tahun lalu.

Roy Hodgson memberi peluang penampilan pertama kepada Kane dan sejak itu, beliau telah beraksi di bawah bimbingan pelbagai jurulatih seperti Sam Allardyce, Gareth Southgate, Lee Carsley dan kini Thomas Tuchel.

Namun, kehadiran pemain yang mempunyai sentuhan pemusnah serta ketekalan luar biasa seperti Kane masih belum memadai untuk menamatkan kemarau trofi utama England sejak Piala Dunia 1966.

England juga tewas pada perlawanan akhir Kejohanan Eropah (Euro) bagi edisi 2021 dan 2024.

Jika Kane mahu mengikut jejak langkah Bobby Moore sebagai satu-satunya kapten skuad lelaki England yang pernah menjulang trofi, Tuchel percaya beliau memerlukan bantuan daripada seorang pemain tengah yang persembahan hebatnya ketika menentang Croatia mendapat banyak pujian daripada rakan pasukan dan pakar analisis, iaitu Bellingham.

Pernah berdepan risiko terlepas saingan Piala Dunia selepas digugurkan daripada skuad England pada Oktober 2025, bintang Real Madrid, Bellingham, telah mengubah nasibnya daripada disisihkan Tuchel kepada menjadi tonggak utama pasukan sepanjang 12 bulan lalu.

Selepas membuat Tuchel rasa kurang senang akibat gelagat penuh emosinya di padang, Bellingham akhirnya berjaya meraih tempat dalam skuad tepat pada waktunya untuk Piala Dunia 2026.

Kehebatan Bellingham menyerlah apabila beliau muncul penjaring terbanyak England pada Piala Dunia, namun kempen skuad tersebut berakhir dengan kekecewaan selepas tewas 2-1 pada peringkat separuh akhir kepada Argentina.

Strategi pertahanan Tuchel pada fasa akhir kekalahan tersebut menerima kritikan hebat pelbagai pihak.

Namun, beliau telah mengambil pengajaran daripada kegagalan saat akhir itu dan ingin skuad England terus mengutamakan serangan, dengan Kane dan Bellingham menerajui barisan penyerang.

Kunci utama kepada harapan England untuk menjuarai Euro 2028 bergantung kepada tahap kecergasan Kane serta keupayaan Bellingham mengekalkan prestasi cemerlangnya, seperti ketika beliau membantu meraih kemenangan besar ke atas Croatia.

Pemain berusia 23 tahun itu tampil menguasai perlawanan di Rijeka dengan menjaringkan satu gol pada minit ke-21 serta menyumbang tiga hantaran gol.

Menyusuli prestasi hebatnya itu, bekas pemain tengah Manchester United, Roy Keane, menyatakan Bellingham berupaya menjadi “antara pemain terhebat sepanjang zaman”.

Tuchel berkata hubungan antara Kane dengan Bellingham semakin erat di dalam mahupun luar padang sejak beberapa bulan kebelakangan ini, sekali gus dapat membantu mereka mencipta lebih banyak peluang dan gol buat pasukan.

“(Prestasi) mereka semakin baik. Mereka seronok beraksi bersama dan semakin memahami antara satu sama lain,” kata Tuchel.