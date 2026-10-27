LONDON: Harry Kane muncul sebagai pemain England pertama memenangi anugerah Ballon d’Or sejak Michael Owen pada 2001 selepas dinobatkan sebagai pemain terbaik dunia dalam satu majlis di London.

Penyerang Bayern Munich berusia 33 tahun itu merupakan pemain asal England kelima yang merangkul anugerah berkenaan, selepas Stanley Matthews (1956), Bobby Charlton (1966) serta Kevin Keegan (1978 dan 1979).

Denis Law dari Scotland (1964) dan George Best dari Ireland Utara (1968) adalah pemenang lain yang berasal dari Britain.

Penyerang Real Madrid dan Perancis, Kylian Mbappe, menduduki tempat kedua, dengan bintang serangan Barcelona dan Sepanyol, Lamine Yamal, melengkapkan kelompok tiga terbaik.

“Tidak ramai yang menyangka perkara ini, malah saya sendiri tidak pernah terfikir akan melangkah sejauh ini,” kata Kane kepada platform penstriman sukan Dazn.

“Saya terpaksa mengharungi pelbagai naik turun, terutamanya pada awal kerjaya. Saya bukanlah pemain yang dijangka ramai bakal menjadi bintang besar seperti beberapa pemain ketika ini.

“Saya terpaksa menunggu peluang dan bekerja keras. Kerap kali ia melibatkan pertarungan dengan fikiran sendiri dan saya perlu mengatasinya, saya harus mempamerkan keyakinan diri serta keazaman yang tinggi.

“Saya rasa perkara itulah yang membuatkan saya kekal rendah hati meskipun selepas berjaya mara ke peringkat tertinggi, saya terus mengasah bakat dan berusaha menjadi lebih baik,” cerita Kane.

Pengurus pasukan kebangsaan England, Thomas Tuchel, menyatakan kegembiraannya melihat kejayaan Kane merangkul anugerah tersebut sambil menyifatkan pencapaian penyerang berkenaan sebagai satu “penghormatan besar”.

Sementara itu, Putera William memuji bekas pemain Tottenham Hotspur itu sebagai “kapten yang cemerlang” dan “pemain luar biasa”.

Kane telah menjaringkan 61 gol dalam 51 penampilan bersama kelab musim lalu, rekod jaringan terbanyak pernah dihasilkan oleh seorang pemain Bayern dalam satu kempen.

Jumlah gol keseluruhan termasuk aksi bersama skuad England, melonjak kepada 73 gol – selain lapan bantuan (assist) – dalam 65 perlawanan.

Meskipun Kane gagal merangkul dua kejuaraan terbesar bola sepak musim lalu, susulan kekalahan di peringkat separuh akhir Piala Dunia dan Liga Juara-Juara, beliau tetap berjaya menjulang anugerah berprestij berkenaan.

Kehebatan kapten skuad Three Lions itu terserlah selepas muncul pemain Bayern pertama merangkul Ballon d’Or sejak Karl-Heinz Rummenigge pada 1981.

Bagi meraikan kejayaan Kane, gerbang Stadium Wembley dilimpahi cahaya emas pada malam 26 Oktober.

Meskipun sekadar menjulang ‘kejuaraan berganda’ domestik di Jerman bersama Bayern Munich musim lalu iaitu Bundesliga dan DFB-Pokal, kejayaan Kane dimuktamadkan menerusi pencapaian individu yang tiada tandingan.

Koleksi 61 golnya dalam semua pertandingan bersama Bayern mengatasi mana-mana pemain lain di lima liga utama Eropah dengan kelebihan 19 gol.

Malah, ia merupakan catatan jaringan terbanyak yang pernah direkodkan oleh mana-mana pemain sejak Cristiano Ronaldo turut menjaringkan 61 gol bagi Real Madrid, pada musim 2014-15.

Jumlah jaringan keseluruhan Kane mencecah 73 gol, apabila digabungkan dengan 12 golnya untuk England musim lalu – termasuk enam di Piala Dunia.

Hanya seorang pemain dalam sejarah dari liga utama Eropah pernah mencatat jumlah jaringan lebih tinggi dalam satu musim, iaitu Lionel Messi dengan 82 gol bagi Barcelona dan Argentina pada musim 2011–12.

Bekas penyerang England, Alan Shearer, baru-baru ini memberitahu BBC Sport:

“Anugerah Ballon d’Or sepatutnya menjadi milik Harry Kane.

“Jumlah jaringannya sepanjang 12 hingga 18 bulan lalu amat luar biasa, sama ada buat Bayern atau England. Atas sebab itu, beliau sememangnya layak menerimanya.”

Seorang lagi bekas pemain Three Lions, Danny Murphy, menambah:

“Beliau terus melakukan jaringan dengan begitu cemerlang. Beliau telah melalui antara musim terbaik dalam kerjayanya dan trofi ini akan menjadi ganjaran paling bermakna buat dirinya jika beliau berjaya memenanginya.

“Prestasi beliau di Bayern Munich sangat memukau sejak menyertai kelab itu, berjaya menyesuaikan diri dengan amat baik dan beliau merupakan penyerang tengah terbaik di dunia sepanjang 12 bulan lalu.” – Agensi berita.