Jika mengikut standard luar biasa Harry Kane sendiri, permainannya memang sangat mengagumkan.

Ketika perlawanan sengit Liga Juara-Juara antara Bayern Munich dengan Arsenal yang berakhir dengan keputusan seri 2-2 itu belum pun melepasi 25 minit, penyerang tersebut mengambil inisiatif sendiri dalam usaha memecahkan kebuntuan.

Ketika juara Liga Perdana England (EPL) itu bersiap sedia untuk bertahan menghadapi sepakan gol Bayern, Kane mengambil peluang dengan melancarkan serangan pasukannya ke hadapan menerusi hantaran jauh.

Ia merupakan satu tindakan yang sangat bijak dan kreatif daripada pemain antarabangsa England itu, malah hampir membantu Bayern mendahului perlawanan.

“Di bawah kendalian Vincent Kompany, Kane diberikan tahap kepercayaan yang mungkin tidak pernah diterimanya sebelum ini daripada mana-mana pengurus lain,” kata bekas pemain pertahanan Manchester City, Nedum Onuoha.

“Sepanjang kita melihatnya beraksi, termasuk ketika beliau bermain di pelbagai posisi, kita tidak pernah melihatnya melakukan sepakan gol.”

“Namun, Manuel Neuer sendiri, yang lebih senior daripadanya dan telah menghabiskan sebahagian besar kerjayanya bersama Bayern, melihat Harry Kane meletakkan bola dan berkata kepada penyerang itu, ‘Baiklah, silakan.’

“Beliau membiarkan Harry melakukannya kerana percaya bahawa apa sahaja yang dilihat oleh Harry pasti merupakan keputusan yang tepat.

“Pada masa yang sama, pemain-pemain Bayern turut meluru ke hadapan kerana mereka tahu bola mungkin akan dihantar ke arah mereka.

“Melihat Kane melakukan sepakan gol bukanlah sesuatu yang anda mahu saksikan terlalu kerap. Anda semestinya tidak mahu penyerang nombor sembilan anda berada terlalu jauh di bahagian pertahanan sendiri.

“Namun, gaya permainannya bersama Bayern memang membolehkannya bergerak bebas, dan hari ini, perkara itu memberikan manfaat yang besar kepada pasukan.”

Walaupun Kane tidak berpeluang menambah satu lagi bantuan gol, beliau tidak perlu menunggu lama untuk memberikan sumbangan penting yang seterusnya.

Selepas Eberechi Eze meletakkan Arsenal di hadapan, Kane membantu Bayern menyamakan kedudukan menerusi hantaran cantik melepasi Jurrien Timber sebelum dijaringkan oleh Alphonso Davies.

Kapten England itu kemudian meletakkan pasukan tuan rumah di hadapan menerusi sepakan penalti pada pertengahan babak kedua, sekali gus meningkatkan jumlah gol sepanjang kerjayanya menentang Arsenal kepada 16 gol.

Namun, Declan Rice menjaringkan gol lewat permainan untuk memastikan Arsenal membawa pulang satu mata.

Bagi Kane, perlawanan itu sekali lagi menyaksikan aksi memukau yang mengukuhkan kedudukannya sebagai calon pilihan utama untuk memenangi anugerah Ballon d’Or 2026.

Bekas kapten Tottenham Hotspur berusia 33 tahun itu berpeluang menjadi pemain England pertama sejak Michael Owen pada 2001 yang memenangi anugerah individu berprestij tersebut.

Lamine Yamal dari Barcelona dan penyerang Paris Saint-Germain (PSG) serta pemegang anugerah semasa, Ousmane Dembele, turut dianggap antara calon pilihan.

Kane disenaraikan dalam senarai 30 pemain pada September. Pemenang dijadualkan diumumkan pada 26 Oktober selepas undian oleh juri antarabangsa yang terdiri daripada 100 orang wartawan.