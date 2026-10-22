MUNICH: Jika mengikut standard luar biasa Harry Kane sendiri, permainannya bersama Bayern Munich memang sangat mengagumkan.

Ketika perlawanan sengit Liga Juara-Juara antara Bayern Munich dengan Arsenal yang berakhir dengan keputusan seri 2-2 itu belum pun melepasi 25 minit, penyerang tersebut mengambil inisiatif sendiri dalam usaha memecahkan kebuntuan.

Ketika Arsenal yang merupakan juara Liga Perdana England (EPL) bersiap sedia untuk bertahan menghadapi tendangan daripada gawang Bayern, Kane mengambil peluang dengan melancarkan serangan pasukannya ke hadapan menerusi hantaran jauh.

Ini merupakan satu tindakan yang sangat bijak dan kreatif daripada pemain antarabangsa England itu, malah hampir membantu Bayern mendahului perlawanan.

“Di bawah kendalian Vincent Kompany, Kane diberikan tahap kepercayaan yang mungkin tidak pernah diterimanya sebelum ini daripada mana-mana pengurus lain,” kata bekas pemain pertahanan Manchester City, Nedum Onuoha.

“Sepanjang kita melihatnya beraksi, termasuk ketika beliau bermain di pelbagai posisi, kita tidak pernah melihatnya melakukan sepakan daripada gawang sendiri.”

“Namun, Manuel Neuer (penjaga gawang) sendiri, yang lebih senior daripadanya dan telah menghabiskan sebahagian besar kerjayanya bersama Bayern, melihat Kane meletakkan bola dan berkata kepada penyerang itu, ‘Baiklah, silakan’.

“Neuer membiarkan Kane mengambil sepakan itu kerana yakin bahawa Kane tahu tindakan terbaik yang perlu dilakukan.

“Pada masa yang sama, pemain-pemain Bayern turut meluru ke hadapan kerana mereka tahu bola mungkin akan dihantar ke arah mereka.

“Melihat Kane melakukan sepakan gol bukanlah sesuatu yang anda mahu saksikannya terlalu kerap.

“Anda semestinya tidak mahu penyerang nombor sembilan anda berada terlalu jauh di bahagian pertahanan sendiri.

“Namun, gaya permainannya bersama Bayern memang membolehkannya bergerak bebas, dan hari ini, perkara itu memberikan manfaat yang besar kepada pasukan,” tambah Onuoha.

Walaupun Kane tidak berpeluang menambah satu lagi bantuan gol, beliau tidak perlu menunggu lama untuk memberikan sumbangan penting yang seterusnya.

Selepas Eberechi Eze meletakkan Arsenal di hadapan, Kane membantu Bayern menyamakan kedudukan menerusi hantaran cantik melepasi Jurrien Timber, sebelum dijaringkan oleh Alphonso Davies.

Kapten England itu kemudian meletakkan pasukan tuan rumah di hadapan menerusi sepakan penalti pada pertengahan babak kedua, sekali gus meningkatkan jumlah gol sepanjang kerjayanya menentang Arsenal kepada 16 gol.

Namun, Declan Rice menjaringkan gol lewat permainan untuk memastikan Arsenal membawa pulang satu mata.

Bagi Kane, perlawanan itu sekali lagi menyaksikan aksi memukau yang mengukuhkan kedudukannya sebagai calon pilihan utama untuk memenangi anugerah Ballon d’Or 2026.

Bekas kapten Tottenham Hotspur berusia 33 tahun itu berpeluang menjadi pemain England pertama sejak Michael Owen pada 2001 yang memenangi anugerah individu berprestij tersebut.

Lamine Yamal dari Barcelona dan penyerang Paris Saint-Germain (PSG) serta pemegang anugerah semasa, Ousmane Dembele, turut dianggap antara calon pilihan.

Kane tersenarai antara 30 calon bagi anugerah Ballon d’Or 2026 yang diumumkan pada September lalu.

Pemenang akan diumumkan pada 26 Oktober selepas undian oleh juri antarabangsa yang terdiri daripada 100 orang wartawan.

“Beliau memang calon yang jelas untuk menang.

“Statistiknya sudah cukup membuktikan segala-galanya.