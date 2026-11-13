LONDON: Harry Kane meraikan penampilannya yang ke-126 bersama skuad England – satu rekod baharu – dengan menjaringkan gol menerusi sepakan penalti, ketika membantu pasukan itu menewaskan Croatia 2-1, pada 12 November.

Menyusuli kemenangan tersebut, skuad bergelar ‘Three Lions’ itu berjaya menempah tempat ke suku akhir Liga Negara-Negara Kesatuan Persatuan Bola Sepak Eropah (Uefa).

Skuad Croatia kendalian Slaven Bilic itu bertekad mengelak pengulangan rasa malu dibelasah teruk 7-0 oleh England di Rijeka pada Oktober, dan tampil dengan prestasi jauh lebih mantap di Stadium Wembley.

Namun, jaringan Morgan Rogers dan ketua pasukan, Kane, memastikan England kekal di tangga kedua kumpulan, sekali gus mengesahkan kemaraan mereka ke pusingan lapan terakhir Liga Negara-Negara pada Mac 2027.

“Selepas perlawanan pertama apabila kami tewas di sini menentang (Sepanyol, pada September), kami tahu kami belum menonjolkan kemampuan sebenar,” kata Kane kepada siaran ITV.

“Kami tahu kami mampu beraksi dengan lebih baik. Kami berkata kepada diri kami ‘Mari menang setiap perlawanan berikutnya dan lihat apa akan berlaku’. Perlawanan pada Ahad ini (15 November, menentang Sepanyol) menjadi peluang terbaik untuk membuktikan keupayaan kami,” tambahnya.

Kedua-dua pasukan dilihat beraksi agak perlahan pada permulaan perlawanan tersebut.

Penyerang Chelsea, Rogers, memecah kebuntuan pasukan itu pada minit ke-24 menerusi jaringan hasil gerakan kemas pasukan tuan rumah itu.

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Kane melambungkan bola ke arah Jude Bellingham di bahagian kanan kawasan penalti sebelum pemain Real Madrid itu melakukan hantaran lintang ke arah Rogers.

Pemain pertahanan Croatia, Josko Gvardiol, mendapat peluang mengeluarkan bola dari kawasan bahaya namun gagal mengawalnya dengan kemas, sekali gus memberi ruang kepada Rogers untuk menolak masuk bola melepasi penjaga gol, Dominik Livakovic.

England mula menemui rentak permainan dalam usaha memburu gol kedua, namun gagal menambah jaringan sehingga tamat separuh masa pertama.

Skuad kendalian Thomas Tuchel itu sekali lagi tampil lebih bersemangat pada awal separuh masa kedua.

Tanpa dijangka, pasukan pelawat berjaya menyamakan kedudukan sejurus sebelum tempoh sejam permainan.

Gol itu dijaringkan susulan kesilapan pemain pertahanan England, Jarell Quansah, yang tersilap menghantar tandukan dari jarak dekat ke arah Jordan Pickford susulan sepakan sudut Croatia, lalu bola itu singgah di kaki Petar Sucic yang dengan mudah menolak masuk gol penyamaan pada minit ke-59.

Beberapa minit kemudian, England kembali menguasai permainan apabila pemain pertahanan Bayer Leverkusen, Quansah, sekali lagi mencuri tumpuan selepas jersinya ditarik dalam kawasan penalti.

Pengadil, Morten Krogh, pada awalnya tidak memberikan penalti namun selepas meneliti rakaman Video Pembantu Pengadil (VAR) di tepi padang, beliau mengubah keputusan tersebut.

Kane tidak mensia-siakan peluang itu apabila menjaringkan gol ke-92 bersama England untuk terus menambah rekod jaringannya.

Nikola Vlasic sempat memberi tekanan kepada Three Lions menerusi rembatan yang sedikit tersasar dari gawang Pickford, membuktikan Croatia masih belum mengalah.

England pula hampir mencatatkan gol ketiga menerusi jaringan James Garner yang mendapat hantaran dari Bellingham, namun gol itu dibatalkan selepas pemain tengah Real Madrid itu didapati berada dalam kedudukan ofsaid ketika menerima bola.

Kane, 33 tahun, pemenang anugerah Ballon d’Or, mencatat penampilan ke-126 beliau sebaik sahaja perlawanan itu bermula, sekali gus memecahkan rekod sebelum ini yang dikongsi bersama bekas penjaga gol, Peter Shilton.

Shilton turut hadir dalam majlis sebelum perlawanan bagi meraikan kapten Three Lions itu bersama Penaung Persatuan Bola Sepak England (FA), Putera William.

England kekal di tangga kedua Kumpulan A3 Liga Negara-Negara di belakang Sepanyol, yang menewaskan Republik Czech 2-0, sekali gus mengesahkan tiket ke suku akhir.

Sepanyol dan England dijadual bertemu di Madrid pada 15 November. – AFP.

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