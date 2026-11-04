MANCHESTER: Masih terlalu awal untuk menilai sejauh mana pentingnya detik itu bagi ketua jurulatih Manchester United, Michael Carrick, ketika kaki Bryan Cristante menyentuh kotak penalti Roma semasa Bruno Fernandes mengambil sepakan penalti pertamanya di Old Trafford, dalam perlawanan Liga Juara-Juara pada 3 November.

Pada saat itu, ketika penyokong Roma bersorak dan United ketinggalan 0-2, ia nampak seperti bencana buat kelab itu dan pengakhiran kepada jawatan Carrick.

Namun pengadil Carlos del Cerro Grande, melalui Video Pembantu Pengadil (VAR), masuk campur dan memutuskan bahawa penalti itu perlu diambil semula. Sekurang-kurangnya, keputusan itu telah mengubah haluan perlawanan malam tersebut.

Fernandes tenang dan melepaskan sepakan kedua dengan kuat ke gawang.

Kemudian, dalam suasana yang hingar-bingar, Matheus Cunha menjaringkan dua gol dalam tujuh minit terakhir.

Tanpa mengambil kira apa yang berlaku sebelum perlawanan itu sekalipun, ia merupakan kebangkitan yang hampir mustahil.

Malah, Cunha dilayangkan kad merah tidak lama selepas itu dan menjadikan penghujung perlawanan itu penuh debaran.

Namun, ia tidak menghalang usaha United meraih kemenangan pertama dalam 10 perlawanan, yang memberi sedikit kelegaan selepas beberapa minggu yang amat buruk.

Apakah perasaan Carrick apabila penalti itu disekat? Dan apakah yang beliau katakan pada waktu rehat, selepas aksi separuh masa pertama yang buruk dan dikecam tokoh legenda United, Wayne Rooney dan Nicky Butt, yang membuat ulasan perlawanan tersebut untuk platform Amazon Prime?

Pada ketika itu, ada juga perasaan seolah-olah peristiwa lama berulang.

“Ketika waktu rehat menentang Watford, saya sudah dapat menjangkakannya,” kata Ole Gunnar Solskjaer pada September 2023, ketika mengimbas kembali pemecatannya sebagai pengurus United beberapa tahun sebelumnya.

“Saya memberitahu pemain bahawa mungkin itulah kali terakhir kami bersama sebagai satu pasukan,” tambahnya.

Ketika itu, United ketinggalan dua gol di Vicarage Road pada waktu rehat. Carrick berada di bangku simpanan sebagai salah seorang jurulatih Solskjaer. Mereka akhirnya tewas 1-4.

Tetapi, kali ini lain. Walaupun keadaan nampak suram, Carrick jelas mempunyai sikap yang lebih positif.

“Pada waktu rehat, saya mahu mereka lebih positif, dan tidak terlalu kecewa atau berasa kesal,” kata Carrick.

“Apabila kita berusaha melakukan sesuatu dan ia tidak menjadi, kita mudah kecewa. Itu tidak membantu sesiapa.

“Kalau begitu, lebih baik kita semua pulang. Kita mesti terus mencari peluang seterusnya, penyelesaian seterusnya.

“Saya tidak suka terlalu banyak bercakap dengan pemain tentang apa yang mampu dilakukan, tentang apa yang telah berlaku.

“Tetapi satu detik boleh mengubah suasana seluruh stadium. Saya bercakap tentang perkara itu dengan pemain. Saya mahu kami cari satu detik yang boleh mencetuskan kejayaan itu. Dan kami telah memperolehinya,” tambahnya.

Rooney, yang hampir merayu kepada pemain United supaya “tunjukkan semangat dan keinginan” selepas separuh masa pertama yang “kosong”, hanya dapat memuji Carrick pada penghujungnya.

“Saya rasa Michael Carrick patut dipuji,” kata Rooney.

“Kalau kita berada di tempatnya, kita akan berfikir, bagaimana hendak mengubah keadaan ini?

“Apa pun yang beliau katakan kepada pasukan itu pada waktu rehat, ia membuatkan mereka bangkit menyerang dan yakin bahawa mereka boleh menang,” tambahnya.

Carrick enggan berasa kecewa ketika Fernandes gagal menjaringkan penalti pertama itu.

“Saya tidak ketawa, saya tidak tersenyum, saya tidak gembira. Namun pada waktu itu, saya rasakan masih ada lagi peluang.

“Pada masa yang sama, saya agak tenang kerana saya rasakan pemain keluar dari bilik persalinan dengan perasaan bahawa sesuatu boleh berlaku,” kata Carrick.