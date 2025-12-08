SPH Logo mobile
halal-logo
SPH Logo mobile
Langgan|
Sukan
Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsApp
Purchase this articleDapatkan artikel ini
untuk diterbitkan semula
Premium

Kejayaan di Sukan SEA bakal cetus kebangkitan sepak takraw S’pura

Meskipun satu pingat, ia sudah cukup ubah tanggapan, jadi pemangkin kemajuan jangka panjang
sepak takrawSukan SEASUKAN SG
Dec 8, 2025 | 5:30 AM
Jurulatih sepak takraw Singapura, Nur Hisham Adam, mengambil alih peranan ketua jurulatih setelah rakan kerjanya, Salleh Nanang, diserang serangan jantung.
Jurulatih sepak takraw Singapura, Nur Hisham Adam, mengambil alih peranan ketua jurulatih setelah rakan kerjanya, Salleh Nanang, diserang serangan jantung. - Foto BH oleh DESMOND WEE

Menjelang Sukan SEA, skuad sepak takraw Singapura berada dalam detik penentu.

Mereka kini dibimbing oleh bekas pemain sepak takraw Singapura, ketua jurulatih, Nur Hisham Adam.

Laporan berkaitan
Pemain senior tekad bantu tingkat keyakinanDec 8, 2025 | 5:30 AM
Muncul kali pertama penuh bersemangat Dec 8, 2025 | 5:29 AM
sepak takrawSukan SEASUKAN SG
Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsAppPurchase this article
Man IconQuiz LogoUji pengetahuan anda dalam bahasa Melayu
SINGAPURAfooter-logo
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon

Berita Harian di Mudah Alih

  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon

Khidmat pelangganan

6388-3838

Meja Berita

Anda ada maklumat mengenai sesuatu berita menarik?
E-mel: bhnews@sph.com.sg