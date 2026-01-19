Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

Penyokong Senegal bertembung dengan pihak keselamatan apabila penonton cuba menceroboh masuk padang selepas Maghribi diberikan sepakan penalti susulan semakan video pembantu pengadil (VAR). - Foto REUTERS

Penyerang Maghribi, Brahim Diaz (dua dari kanan), gagal menjaringkan gol menerusi sepakan penalti gaya Panenka dalam perlawanan akhir Afcon antara Senegal dengan Maghribi. - Foto AFP

Pemain tengah Senegal, Pape Gueye (kiri), bersama rakan sepasukannya meraikan kemenangan mereka pada penghujung perlawanan akhir Piala Negara-Negara Afrika (Afcon) antara Senegal dengan Maghribi. - Foto AFP

Kekecohan cemar kejayaan Senegal jadi juara Pemain Senegal tinggalkan padang susulan penalti kontroversi diberi kepada Maghribi pada masa tambahan

RABAT (Maghribi): Senegal menewaskan Maghribi untuk memenangi Piala Negara-Negara Afrika (Afcon) buat kali kedua, namun kejayaan itu dibayangi kekacauan apabila mereka tidak mahu bermain selepas tuan rumah diberikan sepakan penalti pada waktu tambahan ketika keputusan masih seri 0-0.

Pengadil Jean Jacques Ndala memberi sepakan penalti pada minit ke-98 selepas dinasihati oleh video pembantu pengadil (VAR) untuk merujuk monitor di tepi padang dan meneliti cabaran pemain pertahanan El Hadji Malick Diouf terhadap Brahim Diaz.

Dalam suasana tegang, ketua jurulatih Pape Thiaw, yang masih marah kerana keputusan Ndala menafikan gol Senegal beberapa saat sebelum itu, membawa pasukannya keluar dari padang.

Bekas penyerang Liverpool, Sadio Mane, kekal di padang dan cuba menggalakkan rakan sepasukan Senegal untuk menyambung permainan.

Selepas sekitar 17 minit, pemain akhirnya kembali ke padang.

Penyerang Real Madrid, Diaz, yang merupakan penjaring terbanyak kejohanan dengan lima gol, diberi peluang mengambil sepakan penalti.

Namun, sepakannya mudah ditangkap oleh penjaga gol Senegal, Edouard Mendy, yang hampir tidak perlu bergerak. Selepas itu, Ndala meniup wisel menandakan tamat permainan.

Kemudian, pemain tengah Villarreal, Pape Gueye, menjaringkan gol kemenangan pada minit keempat masa tambahan untuk memastikan kemenangan kedua Senegal dalam tempoh lima tahun.

Dalam sidang media selepas perlawanan, jurulatih Maghribi, Walid Regragui, menyifatkan tindakan Senegal sebagai “memalukan” dan tidak “menghormati Afrika”.

Sementara itu, Thiaw terpaksa membatalkan taklimat media selepas kekecohan berlaku di bilik media. Namun, dalam temu bual dengan BeIN Sport, beliau mengakui bahawa beliau tidak sepatutnya mengarahkan pasukannya keluar dari padang.

“Kami tidak bersetuju,” kata beliau. “Saya tidak mahu membincangkan semua insiden. Saya mohon maaf.

“Selepas merenung kembali, saya menyuruh mereka kembali [ke padang]. Kami menerima kesilapan pengadil. Kami sepatutnya tidak melakukannya tetapi ia sudah berlaku, dan sekarang kami memohon maaf.”

Thiaw, 44 tahun, pada awalnya sangat marah dengan pengadil Ndala kerana menafikan gol oleh penyerang Ismaila Sarr, yang menjaringkan gol dari jarak dekat.

Gol itu dibatalkan kerana Abdoulaye Seck melakukan kesalahan terhadap Achraf Hakimi sebelum itu.

Keputusan penalti kemudian menambahkan lagi kemarahan. Beberapa pemain Senegal mengikuti arahan Thiaw meninggalkan padang, sementara sebahagian penyokong mereka membaling objek dan cuba masuk ke padang.

Diaz, kelihatan kecewa apabila Maghribi gagal memanfaatkan peluang menjuarai Afcon buat kali pertama sejak 1976.

Selepas perlawanan, Mane berkata: “Bola sepak sesuatu yang istimewa, dunia sedang menonton, jadi kita perlu beri imej baik untuk bola sepak.

“Saya rasa gila kalau tidak bermain kerana pengadil memberi penalti dan kita keluar dari padang? Itu perkara terburuk, terutama dalam bola sepak Afrika. Saya lebih rela kalah daripada perkara seperti ini berlaku.

“Ini memang buruk. Bola sepak tidak sepatutnya berhenti 10 minit, tapi apa boleh kita buat? Kita terima apa yang berlaku, tetapi yang baiknya kita kembali dan bermain, dan apa yang berlaku, berlaku.”

Bekas penjaga gol Chelsea, Mendy, yang kini bermain untuk Al-Ahli di Liga Pro Saudi, berkata beliau berasa bangga dengan cara Senegal, atas arahan Mane, kembali ke padang dan menjuarai Afcon kali kedua dalam dekad ini.

“Apa yang kami katakan antara satu sama lain? Itu urusan kami. Kami buat bersama dan kembali bersama, itu sahaja yang penting. Kami boleh berasa bangga,” kata Mendy.

Pemain yang menjaringkan gol kemenangan, Gueye, menambah: “Kami rasa tidak adil. Sebelum penalti, kami rasa sepatutnya mendapat gol tetapi pengadil tidak merujuk VAR.