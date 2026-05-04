Kelab Liga Perdana berisiko terlepas kejohanan Eropah dek peraturan ketat Uefa
Beberapa kelab sedang usaha adakan rundingan bagi pastikan urusan dalaman selaras dengan syarat ditetapkan
May 4, 2026 | 5:30 AM
LONDON: Tatkala persaingan memburu slot ke Eropah dalam Liga Perdana England (EPL) semakin memuncak, kehangatan urusan dokumentasi di sebalik tabir bagi memenuhi peraturan dan tuntutan Kesatuan Persatuan Bola Sepak Eropah (Uefa) juga dilihat sama sengit.
Uefa mempunyai peraturan pemilikan berbilang kelab (MCO) yang sangat ketat dan ia boleh menyebabkan sesebuah pasukan diturunkan dari satu pertandingan ke pertandingan lain, atau terus terlepas peluang beraksi di pentas Eropah.
