Forest belasah Sunderland, semakin jauh dari zon penyingkiran
Forest kumpul 39 mata dan lebarkan jurang kepada 8 mata dari zon penyingkiran
Apr 25, 2026 | 4:57 PM
SUNDERLAND: Nottingham Forest meningkatkan tekanan ke atas pencabar mereka dengan menewaskan Sunderland 5-0 dalam Liga Perdana England (EPL), melebarkan jurang lapan mata daripada zon penyingkiran.
Gol sendiri Trai Hume pada minit ke-17 mencetuskan rentetan gol, dengan Chris Wood, Morgan Gibbs-White dan Igor Jesus masing-masing menemui sasaran dalam ledakan enam minit pada separuh masa pertama di Stadium of Light.
