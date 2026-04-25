SUNDERLAND: Nottingham Forest meningkatkan tekanan ke atas pencabar mereka dengan menewaskan Sunderland 5-0 dalam Liga Perdana England (EPL), melebarkan jurang lapan mata daripada zon penyingkiran.

Gol sendiri Trai Hume pada minit ke-17 mencetuskan rentetan gol, dengan Chris Wood, Morgan Gibbs-White dan Igor Jesus masing-masing menemui sasaran dalam ledakan enam minit pada separuh masa pertama di Stadium of Light.