LONDON: Meskipun baru 10 perlawanan dimainkan dalam musim Liga Perdana England (EPL) ini, kedudukan dalam zon penyingkiran pada peringkat awal sebegini sebenarnya lebih membimbangkan daripada yang disangkakan.

Namun, dengan kedudukan EPL yang begitu rapat, saingan kali ini juga berpotensi menjadi antara pertarungan mengelak penyingkiran yang paling sengit.

Dua daripada tiga pasukan tercorot ketika ini, Crystal Palace dan Manchester United, akan menyambung kempen mereka hujung minggu ini di bawah kendalian pengurus baharu, menyusuli pelantikan Thomas Frank (Palace) dan Mauricio Pochettino (United).

Sunderland, yang tersepit di antara kedua-dua pasukan itu di tangga ke-19, bagaimanapun kelihatan tidak menggelabah dan terus mengekalkan kepercayaan mereka terhadap ketua jurulatih, Regis le Bris.

Namun, adakah masih terlalu awal untuk berasa bimbang?

Statistik pertarungan penyingkiran pada musim-musim lalu dapat memberi gambaran lebih jelas mengenai apa yang boleh dijangka buat bulan-bulan mendatang.

Berdasarkan rekod setiap musim EPL sejak ia bertukar kepada format 20 pasukan pada musim 1995-96, tiga pasukan tercorot ketika ini sememangnya mempunyai sebab untuk berasa bimbang.

Dalam 19 daripada 31 musim terdahulu (61 peratus), hanya satu daripada tiga pasukan tercorot selepas 10 perlawanan berjaya mengelak penyingkiran.

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Hanya dalam 10 musim (32 peratus) dapat dilihat dua atau lebih daripada tiga pasukan tercorot berjaya kekal dalam liga – dan perkara itu tidak pernah berlaku dalam mana-mana lapan kempen terakhir.

Kali terakhir lebih daripada satu pasukan berjaya mengelak penyingkiran adalah pada musim 2017-18, apabila ketiga-tiga pasukan tersebut terselamat.

Situasi itu hanya pernah berlaku sebanyak dua kali dalam sejarah, meskipun hanya dua kali juga ketiga-tiga pasukan tercorot akhirnya sama-sama tersingkir.

Secara keseluruhan, daripada 93 pasukan terdahulu yang berada dalam kelompok tiga tercorot selepas 10 perlawanan, sebanyak 41 pasukan berjaya kekal dalam liga manakala 52 lagi tersingkir – dengan kadar terselamat daripada penyingkiran sebanyak 44 peratus.

Ini kali ketiga Palace berada di tangga tercorot selepas 10 perlawanan.

Dalam kedua-dua musim berkenaan, mereka bukan sahaja terselamat daripada penyingkiran, malah menonjolkan kebangkitan cemerlang dengan menamatkan saingan di tangga ke-11.

Musim 2013-14 merupakan satu-satunya kempen sebelum ini di mana Sunderland dan Palace berada di dua kedudukan tercorot pada peringkat ini.

Ini juga kali pertama United berada dalam kelompok tiga tercorot selepas 10 perlawanan, dalam sejarah saingan EPL.

Sukar membayangkan United yang mempunyai reputasi serta sumber kewangan yang besar itu akan tersingkir, meskipun sejarah menunjukkan bahawa pasukan di tangga ke-18 pada peringkat ini telah tersingkir pada setiap satu daripada enam musim lalu.

Penyokong ketiga-tiga kelab pasti mengharapkan ulangan musim 2017-18, apabila bukan sahaja Palace malah ketiga-tiga pasukan tercorot – termasuk Everton dan Bournemouth – bangkit untuk menamatkan saingan dengan selesa di pertengahan liga.

Walaupun sejarah menunjukkan hanya satu daripada tiga pasukan tercorot akan terselamat, terdapat juga bukti yang membayangkan musim EPL kali ini mungkin berbeza daripada biasa.

Palace kini mengumpul tujuh mata, iaitu mata terkumpul tertinggi bagi pasukan tangga tercorot selepas 10 perlawanan dalam tempoh 24 tahun.

Lapan mata yang dikutip Sunderland pula adalah yang tertinggi bagi pasukan di tangga ke-19 dalam tempoh 16 tahun.

Memandangkan tempat kelima sudah memadai untuk melayakkan diri ke Liga Juara-Juara dalam beberapa musim kebelakangan ini, penyokong United yang optimis mungkin masih belum memadamkan impian tersebut.