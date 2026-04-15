Kenali pemain terbaru Young Lions, Kai Whitmore
Pemain tengah dari Wales punya potensi wakili S’pura pada masa depan
Apr 15, 2026 | 4:20 PM
Kehadiran bekas pemain Liga Dua England, Kai Whitmore, ke Young Lions dilihat sebagai langkah strategik yang membawa pengalaman bola sepak profesional dari Britain ke Liga Perdana Singapura (SPL). - Foto FAS
Kehadiran pemain tengah kelahiran Wales, United Kingdom, Kai Whitmore, ke skuad Young Lions bukan sekadar satu pemindahan biasa.
Ia dilihat sebagai langkah strategik yang berpotensi membuka jalan kepada penyertaannya bersama pasukan kebangsaan Singapura pada masa hadapan.
