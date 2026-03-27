Ketua jurulatih perseorangan Kim Ji-hyun tinggalkan Persatuan Badminton S’pura
Mar 27, 2026 | 1:04 PM
Di bawah ketua jurulatih perseorangan kebangsaan Kim Ji-hyun (tengah), Jason Teh (kiri) memenangi dua gelaran Jelajah Dunia BWF pertamanya di Thailand Masters dan Korea Masters, manakala Loh Kean Yew memenangi Terbuka Taipei. - Foto SBA
Selepas berkhidmat dengan Persatuan Badminton Singapura (SBA) yang menghasilkan kemenangan empat gelaran dalam Jelajah Dunia Persekutuan Badminton Dunia pada 2025, ketua jurulatih perseorangan kebangsaan Kim Ji-hyun akan melepaskan jawatannya lebih awal selepas 15 bulan bertugas.
Hari terakhirnya ialah 28 Mac, sembilan bulan sebelum tamat kontrak dua tahun rasmi beliau bersama SBA.
Laporan berkaitan
