LIVERPOOL: Bekas ketua jurulatih Liverpool, Jurgen Klopp, telah mendedahkan bagaimana pasukan itu menyediakan jet peribadi dan makanan untuk Kylian Mbappe serta keluarganya dalam usaha menandatangani penyerang Perancis itu, sebelum beliau akhirnya memilih untuk menyertai Paris St-Germain (PSG) pada 2017.

Jurulatih asal Jerman itu berkata ia merupakan pelaburan “paling mahal yang tidak berhasil” yang pernah dibuat oleh kelab itu, ketika mereka cuba memikat Mbappe yang ketika itu baru berusia 18 tahun. 

Bercakap sebelum Perancis menewaskan Maghribi untuk melangkah ke separuh akhir Piala Dunia 2026, Klopp berkata pemain Real Madrid itu pernah diminati oleh Liverpool.

Beliau turut menjelaskan bagaimana satu penerbangan telah dibuat dari Blackpool di England ke Nice di Perancis, dengan “seluruh keluarga Mbappe menaiki sebuah jet peribadi yang mempunyai lima bilik atau sekitar itu”.

Mbappe, kini berusia 27 tahun, diwakili oleh ibunya, yang mengendalikan sebuah syarikat perundingan untuk pemain bola sepak profesional.

“Kami benar-benar berusaha habis-habisan.

“Kemudian kami terbang berpusing-pusing, berbual dengan keluarga itu, makan makanan yang sedap,” cerita Klopp.

Beliau berkata mereka tidak mahu dilihat seperti sedang berunding, tetapi pertemuan itu akhirnya tidak membuahkan hasil.

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Mbappe kemudiannya menyertai PSG secara pinjaman dalam satu perjanjian dengan pilihan untuk penghijrahan itu menjadi kekal bernilai 180 juta euro (kira-kira $260 juta).

Beliau seterusnya menghabiskan tujuh tahun di Paris, menjadi penjaring terbanyak kelab itu sebelum berpindah ke Real Madrid pada 2024. – Agensi berita.

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