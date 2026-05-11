Topic followed successfullyGo to BHku
Laluan sukar menanti Singa di Piala Asia
Laluan sukar menanti Singa di Piala Asia
Akan hadapi Australia, Iraq dan Tajikistan
May 11, 2026 | 4:08 PM
Laluan sukar menanti Singa di Piala Asia
Pasukan lawan Singapura bagi peringkat kumpulan Piala Asia ditentukan pada 9 Mei di Riyadh, Arab Saudi. Pasukan itu dalam Kumpulan D bersama Australia, Iraq dan Tajikistan. - Foto AFP
Australia, Iraq dan Tajikistan bukanlah lawan yang asing bagi pasukan Singa.
Namun, selain Tajikistan, yang baru dihadapi pasukan Singa pada 2023, sudah lebih sedekad sejak mereka berdepan dengan bekas juara Piala Asia, Iraq dan Australia.
Laporan berkaitan
Piala Asia 2027: Gavin Lee ingin Singa tenang dan fokus meski lawan 2 ‘gergasi’May 10, 2026 | 4:56 PM
Persiapan Piala Asia 2027: S’pura berdepan dua ujian dengan Mongolia, China May 6, 2026 | 6:26 PM