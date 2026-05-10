Singa akan berdepan Australia dan Iraq yang akan bertanding dalam Piala Dunia, serta Tajikistan dalam Kumpulan D Piala Asia 2027 di Arab Saudi.

Ketua Jurulatih Singapura, Gavin Lee dan pasukannya, mengetahui tentang lawan peringkat kumpulan mereka semasa undian rasmi yang berlangsung di Istana Salwa di Riyadh pada 9 Mei.

