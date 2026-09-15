LEEDS (England): Leeds membelasah Newcastle 4-1 pada 14 September untuk naik ke tangga ketiga carta Liga Perdana England (EPL), sekali gus menjadi kekalahan pahit pertama bagi pengurus Newcastle, Matthias Jaissle.

Gol sendiri daripada pemain Newcastle, Lewis Miley, membuka tirai jaringan sebelum pemain Leeds, Jayden Bogle, Dominic Calvert-Lewin dan Noah Okafor melengkapkan kemenangan bergaya di Elland Road, Leeds.

Newcastle yang turut dikenali sebagai ‘The Magpies’ telah memulakan permainan dengan baik di bawah bimbingan Jaissle.

Ini meskipun kelab berkenaan berdepan pergolakan akibat kehilangan bekas pengurus Eddie Howe serta pemain utama seperti Anthony Gordon, Bruno Guimaraes dan Sandro Tonali pada tempoh pemindahan luar musim.

Meskipun disokong kekuatan kewangan dana kekayaan negara Arab Saudi, Newcastle memilih untuk menyasarkan bintang muda bagi mengisi kekosongan tersebut, sebelum akhirnya tewas kepada Leeds yang lebih berpengalaman. 

“Ia sudah jelas dari awal dan saya telah berkata berkali-kali bahawa kita akan berdepan pasang surut serta cabaran sepanjang perjalanan ini,” kata Jaissle.

“Kami berdepan cabaran itu dan ia memang sukar, amat sukar sekali.”

Malam pahit buat pasukan pelawat itu bermula seawal 20 minit pertama apabila pemain tengah, Nico Gonzalez, terpaksa digantikan dengan Sean Steur akibat kecederaan pada kepala (konkusi).

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Johor, Malaysia, kanak-kanak perempuan, anjing liar, pembedahan plastik, plastic surgery, Hospital Sultanah Aminah, HSA

Kanak-kanak diserang anjing di Johor jalani pembedahan plastik

Sep 15, 2026 | 1:39 PM
Encik Fredy Manuhua menunjukkan gambar abangnya yang merupakan antara penumpang Virgo Transport 8, ketika menunggu maklumat mengenai nasib anggota keluarganya di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, pada 14 September 2026. Kapal yang membawa 243 orang itu mengalami kemalangan ketika dalam perjalanan dari Surabaya, Jawa Timur, ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sehingga malam 14 September, 108 orang ditemukan selamat, enam meninggal dunia dan 129 lagi masih hilang.

Bangkai kapal ditemu 30 meter di dasar Laut Jawa, 129 masih hilang

Sep 15, 2026 | 12:58 PM
Exists, bakal kembali ke Singapura menerusi konsert secara langsung yang dibawakan khas, Exists: Back To School Live In Singapore, pada 15 Januari 2027 di The Star Theatre, The Star Performing Arts Centre.

Exists bakal adakan konsert ‘Back to School’ di S’pura awal 2027

Sep 15, 2026 | 10:29 AM
Noraniza Idris (kiri) membuat persembahan spontan di majlis perkahwinan Encik Syafiq Moklas dan Rahila Rashun (paling kanan).

Persembahan Noraniza Idris, dikir barat meriahkan majlis Rahila Rashun

Sep 14, 2026 | 8:42 PM
jurulatih Zumba, penutupan True Fitness, kerjaya kecergasan

Kerjaya hampir 15 tahun jurulatih Zumba di True Fitness tamat ekoran penutupan

Sep 14, 2026 | 8:21 PM
Mantan MKT Umno, Zahid, PRU, mahu jadi PM

Mantan Ahli Majlis Kerja Tertinggi Umno dakwa Zahid mahu cepat jadi PM

Sep 14, 2026 | 3:16 PM
Pulau Semakau, pembangunan pulau, anak pulau

Anak pulau bimbang pembangunan jejas keindahan alam, marin Semakau

Sep 13, 2026 | 5:30 AM
Gambar ilustrasi menunjukkan urutan leher (kiri) dan manipulasi kiropraktik (kanan). Urutan boleh membantu melegakan ketegangan otot, tetapi manipulasi leher yang melibatkan gerakan memusing secara pantas dan kuat boleh membawa risiko kepada individu yang mempunyai masalah tulang belakang atau saluran darah yang belum dikesan

Sakit leher: Usah terus urut atau jalani kiropraktik

Sep 14, 2026 | 5:30 AM
pengawalan emosi, kanak-kanak, psikologi, dunia anak

Didik anak kawal emosi agar tidak terlalu bebankan diri

Sep 9, 2026 | 4:55 PM
Husin Saaban, Temu Lawak, komedi veteran

Husin Saaban jadikan ‘Temu Lawak’ sebagai pengubat rindu hati peminat

Aug 28, 2026 | 6:37 PM

Keadaan itu menyaksikan pemain muda berusia 18 tahun, Steur, dan Miley, 20 tahun, digandingkan di bahagian tengah Newcastle. 

Malangnya, Miley menjadi pemain terakhir yang tersentuh bola selepas rembatan pemain Leeds, Ao Tanaka, terpesong dua kali sebelum melambung masuk ke gawang, sekali gus menyebabkan gol sendiri.

Pasukan pelawat gagal bangkit apabila Leeds menggandakan kelebihan mereka menerusi jaringan Bogle hanya dua minit kemudian.

Penyerang Leeds, Calvert-Lewin, melompat tinggi untuk menyambut hantaran lintang James Justin, namun tandukannya terkena Bogle sebelum menerjah sudut bawah gawang. 

Justeru itu, gol tersebut direkodkan di bawah nama pemain pertahanan kanan berkenaan.

Pemilik jersi nombor sembilan Leeds itu tidak perlu menunggu lama untuk memastikan namanya tercatat sebagai penjaring bagi perlawanan liga kelima berturut-turut di Elland Road.

Calvert-Lewin merempuh laluan melepasi pemain pertahanan Newcastle, Sven Botman, sebelum menolak bola perlahan di bawah kawalan penjaga gol Newcastle, Lukas Hornicek.

Anton Stach sepatutnya menambah gol keempat pada awal separuh masa kedua apabila beliau menyambar hantaran lemah Hornicek dari kawasan penalti, namun percubaannya tersasar sedikit dari gawang.

Okafor kemudian menambah gol bagi Leeds kepada 4-0 pada minit ke-59 apabila melepaskan rembatan terus dari luar kotak penalti selepas pemain pertahanan Newcastle gagal mengeluarkan bola lontaran jauh.

“(Permainan ini merupakan) permulaan yang sempurna setakat ini dengan lapan mata, persembahan yang amat hebat,” ulas pengurus Leeds, Daniel Farke.

“Tenaga, mutu dan struktur yang baik (ditonjolkan) sama ada ketika menguasai atau tanpa bola.”

Pemain sayap, Bazoumana Toure, menjaringkan gol sagu hati buat Newcastle pada masa kecederaan untuk merapatkan jurang kekalahan mereka, namun Leeds telah pun mencatat kemenangan selesa sebelum permainan melepasi jam pertama.

Kemenangan itu meletakkan skuad kendalian Farke pada kedudukan lapan mata daripada empat perlawanan pembukaan, di belakang juara bertahan Arsenal dan Manchester City.

Newcastle kekal dengan lima mata namun merosot ke tangga ke-12 disebabkan perbezaan gol yang negatif. – AFP

Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Laporan berkaitan
Leeds tewaskan Forest dua kali berturut-turut dalam tempoh 4 hariAug 26, 2026 | 3:16 PM
Gol sulung Welbeck pacu Chelsea, Leeds menanti di pusingan seterusnya  Aug 28, 2026 | 2:16 PM
bola sepaknewcastle unitedLeeds UnitedLiga Perdana England