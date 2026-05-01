Liga Europa: Forest atasi Villa 1-0, Braga kalahkan Freiburg 2-1 pada separuh akhir
May 1, 2026 | 9:51 AM
NOTTINGHAM (England): Chris Wood dari Nottingham Forest menjaringkan penalti untuk memastikan kemenangan 1-0 ke atas Aston Villa dalam perlawanan pertama separuh akhir Liga Europa pada 30 April.
Penyerang itu menjaringkan gol pada minit ke-71, tidak memberi sebarang peluang kepada penjaga gol Emi Martinez.
Laporan berkaitan
Gol sendiri Porto bantu Forest selangkah ke separuh akhir Liga EuropaApr 10, 2026 | 12:56 PM
Emery impikan Villa julang Liga Europa Jan 23, 2026 | 4:28 PM