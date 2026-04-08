Liga Juara-Juara: David Raya jadi tonggak kebangkitan Arsenal
Liga Juara-Juara: David Raya jadi tonggak kebangkitan Arsenal
Apr 8, 2026 | 2:37 PM
Liga Juara-Juara: David Raya jadi tonggak kebangkitan Arsenal
Kemenangan Arsenal menentang Sporting CP 1-0 adalah perlawanan ketujuh pasukan itu tanpa dibolos bagi David Raya (kanan) dan Arsenal dalam kempen Liga Juara-Juara, iaitu jumlah tertinggi antara semua penjaga gawang dan kelab dalam kejohanan itu. - Foto REUTERS
LISBON (Portugal0: David Raya ialah penjaga gawang terhebat di dunia, sekurang-kurangnya menurut rakan sepasukannya di Arsenal.
Pemain The Gunners (nama julukan Arsenal) itu mempertahankan gawangnya dengan beberapa aksi hebat untuk menjaminkan kemenangan 1-0 atas Sporting CP dalam perlawanan pusingan suku akhir pertama Liga Juara-Juara pada malam 7 April.
