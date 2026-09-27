NAGOYA: Sebagai satu suntikan keyakinan yang amat diperlukan, Loh Kean Yew menjadi pemain badminton Singapura pertama yang dijamin pingat individu di Sukan Asia.

Kejayaan bersejarah itu diraih selepas menewaskan pemain nombor satu dunia dari Indonesia, Jonatan Christie, 21-14, 21-19 dalam perlawanan suku akhir perseorangan lelaki pada 27 September.

Kemenangan pemain nombor 13 dunia itu ke atas Christie – juara edisi 2018 yang memenangi perlawanan penentuan pusingan 16 terakhirnya pada 2 pagi – merupakan yang pertama daripada 11 percubaannya.

Ia sekali gus menjamin sekurang-kurangnya pingat gangsa bersama.

Pemain berusia 29 tahun itu bakal menentang pemain Jepun yang menduduki tangga ketujuh dunia, Kodai Naraoka, atau pemain Korea Selatan yang menduduki tangga ke-46 dunia, Yoo Tae-bin, pada aksi separuh akhir di Gimnasium Perbandaran Ichinomiya City pada 28 September.

Pada awal pertandingan itu, Loh telah menewaskan pilihan kelapan dari India, yang juga pemain di ranking ke-14, Lakshya Sen, serta pemain nombor 48 dunia dari Malaysia, Justin Hoh.

Pingat bersejarah ini menambah senarai pencapaian hebatnya dalam kejohanan utama, termasuk kejayaan bersejarah menjuarai Kejohanan Dunia 2021, kemenangan pingat perak dan gangsa di Kejohanan Asia, dua perak dan satu gangsa di Sukan SEA, serta penampilan di suku akhir Sukan Olimpik.

Ia juga merupakan satu kebangkitan dalam prestasinya selepas melalui musim penuh cabaran, yang menyaksikan beliau mara ke dua peringkat separuh akhir pada Januari dan final Terbuka Singapura KFF pada Mei dalam Jelajah Dunia Persekutuan Badminton Dunia (BWF).

Kecederaan di bahagian perutnya pada Jun telah menjejas momentumnya, menyebabkan beliau gagal melangkah melebihi pusingan 16 terakhir dalam lima kejohanan berikutnya sehingga kedudukan ranking dunianya merosot ke tangga ke-13.

Semasa penampilan sulungnya di Sukan Asia di China pada 2023, beliau pulang tanpa sebarang pingat selepas mengalami dua kekalahan dalam acara perseorangan dan berpasukan lelaki.

Kali pertama dan terakhir Team Singapore berdiri di atas podium badminton Sukan Asia adalah apabila pasukan wanita merangkul pingat gangsa pada 2006.

Selain Christie, pemain nombor 6 dunia dari China, Shi Yuqi, serta juara bertahan yang berada di kedudukan ke-12 dunia, Li Shifeng, turut tersingkir daripada persaingan perseorangan lelaki.

Sementara itu, dalam acara perseorangan wanita, juara bertahan dan pemain nombor satu dunia dari Korea Selatan, An Se-young, terus mara dengan cemerlang ke peringkat separuh akhir selepas menewaskan pemain di tangga kelima dunia dari Thailand, Ratchanok Intanon, 21-8, 21-9.