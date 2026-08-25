Marcelo Ivan Chaparro Martinez (kiri) dari Cerro Porteno beraksi menentang Allan Andrade Elias dari Palmeiras semasa salah satu perlawanan pada awal 2026. - Foto REUTERS

Marcelo Ivan Chaparro Martinez (kiri) dari Cerro Porteno beraksi menentang Allan Andrade Elias dari Palmeiras semasa salah satu perlawanan pada awal 2026. - Foto REUTERS

LONDON: Manchester City telah mencapai persetujuan bernilai sehingga £34.2 juta ($59.2 juta) untuk merekrut pemain sayap, Allan Elias dari kelab Brazil, Palmeiras, menurut laporan media Britain pada 24 Ogos.

Menurut laporan BBC dan Sky Sports, City akan membayar £32 juta pada peringkat awal untuk pemain Brazil berusia 22 tahun itu, dengan tambahan sehingga £2 juta.

Allan, yang turut bermain sebagai pemain tengah, menyertai skuad belia Palmeiras pada 2019 dan membuat kemunculan pertamanya pada Januari 2025.

Beliau telah bermain sebanyak 96 kali untuk kelab tersebut sejak itu, menjaringkan sembilan gol dengan 12 bantuan gol.

Beliau turut merupakan sebahagian daripada pasukan yang memenangi kejohanan tertinggi Sao Paulo, Campeonato Paulista, pada 2024 dan 2026.

Beliau dijangka tidak dapat beraksi dalam perlawanan suku akhir Copa do Brasil menentang Santos pada 26 Ogos kerana sedang bersiap sedia untuk perpindahan tersebut, menurut laporan media tempatan di Brazil.