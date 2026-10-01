LONDON: Hukuman terhadap Manchester City kerana melanggar peraturan Liga Perdana sepatutnya dijatuhi sebelum musim ini berakhir, kata beberapa tokoh kanan bola sepak kepada BBC Sport.

Pihak Liga Perdana menyatakan pada 29 September bahawa City didapati bersalah atas semua tuduhan berkaitan pelanggaran peraturan kewangannya antara musim 2009-10 dengan 2017-18.

Antaranya ialah menaikkan hasil kelab secara tidak wajar sebanyak lebih 900 juta paun ($1.52 bilion) melalui perjanjian penajaan “palsu”.

City berulang kali menafikan kesalahan dan memberi isyarat bahawa mereka akan memfailkan rayuan sebelum minggu ini berakhir.

Ada kebimbangan bahawa proses itu, yang sudah berlarutan tiga tahun sejak City dituduh, mungkin berlanjutan lebih lama lagi.

Namun, tokoh kanan bola sepak memberitahu BBC Sport bahawa tidak ada sebab mengapa kes itu tidak boleh diselesaikan sebelum musim ini tamat.

Seorang pegawai kelab, yang enggan dikenali, berkata: “Semua pihak mendapat manfaat jika perkara ini diselesaikan secepat mungkin.”

Apabila ditanya sama ada beliau yakin ia akan selesai, katanya: “Secara naluri, ya. Tetapi ia mesti dilakukan dengan betul.

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“Kita semua nampak risikonya jika tidak (diselesaikan). Namun risiko itu sudah ada sepanjang proses ini, mereka (City) pun sudah memenangi liga beberapa kali ketika proses ini berjalan.”

Satu lagi sumber berkata proses itu “sepatutnya” selesai sebelum musim tamat, dan beliau berharap sebarang rayuan akan “dipercepatkan”.

Keputusan akhir terletak di tangan suruhanjaya bebas – lembaga pengarah Liga Perdana dan City boleh mencadangkan hukuman yang sesuai sebelum panel membuat keputusan.

Keinginan untuk menyelesaikan kes itu sebelum musim tamat semakin kuat.

Ini kerana ada kebimbangan bahawa membiarkan City menamatkan kempen tanpa hukuman boleh mengundang ketidakpastian dan kekecohan, lebih-lebih lagi jika mereka menjuarai Liga Perdana England (EPL).

Satu bahagian peraturan Liga Perdana menyatakan bahawa rayuan mesti selesai tidak lebih 12 minggu selepas difailkan, dan keputusan perlu dibuat dalam masa 30 hari selepas itu. 

Namun, tidak jelas sama ada peraturan itu terpakai dalam kes City.

Prosedur boleh dipercepatkan untuk memenuhi tarikh akhir tertentu, seperti pengakhiran musim liga.

Namun, ketua eksekutif kelab itu, Ferran Soriano, membayangkan bahawa kes itu akan berlarutan lama.

City tidak boleh membuat rayuan lanjut kepada Mahkamah Timbang Tara Sukan (CAS), tetapi berkemungkinan boleh mendakwa di Mahkamah Tinggi bahawa proses itu tidak saksama.

Kenyataan Liga Perdana yang mengumumkan secara rasmi keputusan bersalah itu, dan dibacakan pada 28 September, berkata pihaknya mahu proses ini “diselesaikan secepat mungkin”. – Agensi berita.

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