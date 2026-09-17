MANCHESTER: Peminat Manchester United menyaksikan sesuatu yang tidak pernah berlaku di Old Trafford dalam tempoh setengah abad pada 16 September, apabila pasukan mereka tewas 3-2 di padang sendiri kepada Brighton & Hove Albion dalam pusingan ketiga Piala Liga, selepas mendahului dua gol.

Kali terakhir United tewas di padang sendiri selepas mendahului dua gol ialah pada September 1976, ketika Tottenham Hotspur menang dengan keputusan yang sama.

Sementara Brighton mara ke pusingan 16 terbaik, kekalahan itu merupakan satu lagi tamparan hebat buat pasukan Manchester United, yang sebelum ini menerima kekalahan kontroversi 1-0 kepada pesaing sengit, Manchester City, dalam Liga Perdana hujung minggu lalu. 

Kini United berada di tangga ke-13 dengan hanya satu kemenangan daripada empat perlawanan.

United dibolosi dua gol pada separuh masa kedua, selepas pemain remaja, Shea Lacey, meletakkan pasukan itu di hadapan pada minit kelapan, dan Mason Mount menjadikannya 2-0 dua minit kemudian.

Charalampos Kostoulas daripada Brighton mengecilkan perbezaan gol pada waktu kecederaan separuh masa pertama.

Pascal Gross kemudian menyamakan kedudukan pada minit ke-65, sebelum Maxim De Cuyper menjaringkan gol kemenangan pada minit ke-69, dengan sorakan bantahan peminat tuan rumah kedengaran sejurus wisel penamat dibunyikan. 

“Kami tidak boleh menerima perkara itu sebagai sebuah pasukan. Saya bertanggungjawab atas perkara itu. Persembahan menjelang penghujung separuh masa kedua, itu tanggungjawab saya,” kata pengurus United, Michael Carrick, kepada Sky Sports television.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Secara keseluruhan, kira-kira 180 juta Saham Diskaun Khas (SDS) Singtel telah dijual, merangkumi kira-kira 25 peratus daripada semua saham tersebut.

163,000, atau 27%, pemegang saham diskaun Singtel telah jual saham

Sep 17, 2026 | 6:05 PM
Ketua Pesuruhjaya Jawatankuasa Nasional bagi Pentadbiran Gaza (NCAG), Encik Ali Shaath, menandatangani pernyataan misi jawatankuasa itu sambil disaksikan anggotanya pada 17 Januari.

Pentadbiran baru Gaza rangka 71 projek pemulihan bernilai AS$6b

Sep 17, 2026 | 12:11 PM
barang keperluan, pengagihan makanan, rezeki bergerak

Pernah ikat perut, pasangan kini ‘gerakkan rezeki’ bantu keluarga lain

Sep 17, 2026 | 3:07 PM
Ahli Parlimen Muar, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, Bella Astillah, alam rumah tangga,  Datuk Seri Dr Wan Azizah Wan Ismail

Menuju alam perkahwinan, Syed Saddiq, Bella ‘berguru’ dengan Wan Azizah

Sep 15, 2026 | 5:44 PM
Izzue Islam TikTok live, siaran langsung TikTok, penghibur Malaysia

Izzue Islam tawan hati peminat dengan sesi ‘live’ harian di TikTok

Sep 13, 2026 | 5:30 AM
Bahasa Melayu, Faiz Zahid, Anugerah Perdana Menteri

Pelajar giat semai guna bahasa Melayu, terima Anugerah Buku Perdana Menteri

Sep 14, 2026 | 5:30 AM
Gunung Anak Krakatau memuntahkan bahan gunung berapi ke udara ketika meletus di Selat Sunda, Indonesia, pada 5 September. Gunung berapi itu kini berada pada Tahap Tiga, iaitu tahap amaran kedua tertinggi.

Pakar: Gunung Anak Krakatau pendam bahaya lebih besar

Sep 14, 2026 | 5:30 AM
Wartawan Palestin menyertai acara memperingati rakan mereka, termasuk jurukamera Reuters, Hussam al-Masri, yang terbunuh dalam serangan Israel ketika merakam siaran langsung di Hospital Nasser, sempena ulang tahun pertama kematian mereka di Khan Younis, selatan Gaza, pada 25 Ogos.

Lembaga Keamanan: Hamas setuju serah senjata, lepaskan kuasa pentadbiran Gaza

Aug 27, 2026 | 11:38 AM
On The Go milik Cold Storage dibuka di stesen minyak Esso

Cold Storage buka kedai On The Go pertama, sasar 58 stesen minyak Esso

Aug 3, 2026 | 4:34 PM
Pengurus The Coffeehood & Tea Hall, Encik Nuh Mohd, bersama anggota pasukan pemasaran, Cik Amira Ramlan, berharap konsep kedai kopi berhawa dingin yang menghimpunkan pelbagai jenama makanan halal tempatan di bawah satu bumbung dapat menawarkan lebih banyak pilihan kepada penduduk Sengkang dan sekitarnya.

The Coffeehood & Tea Hall tawar pengalaman kedai kopi berhawa dingin di Sengkang

Jul 10, 2026 | 10:47 AM

Ini merupakan kekalahan berturut-turut ketiga bagi United dalam pertandingan piala domestik.

Mereka tersingkir pada pusingan kedua Piala Liga menerusi sepakan penalti ketika menentang pasukan divisyen keempat, Grimsby Town, pada musim lalu, dan tewas 2-1 di padang sendiri kepada Brighton dalam pusingan ketiga Piala FA pada Januari.

Musim lalu merupakan kali pertama sejak 1981-82 United gagal memenangi walaupun satu pusingan dalam mana-mana pertandingan piala domestik. – Reuters.

Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Laporan berkaitan
Gol sulung Welbeck pacu Chelsea, Leeds menanti di pusingan seterusnya  Aug 28, 2026 | 2:16 PM
United mahu bangkit, City pula mahu terus gagahSep 13, 2026 | 5:30 AM
bola sepakpiala ligaManchester United