MANCHESTER: Peminat Manchester United menyaksikan sesuatu yang tidak pernah berlaku di Old Trafford dalam tempoh setengah abad pada 16 September, apabila pasukan mereka tewas 3-2 di padang sendiri kepada Brighton & Hove Albion dalam pusingan ketiga Piala Liga, selepas mendahului dua gol.

Kali terakhir United tewas di padang sendiri selepas mendahului dua gol ialah pada September 1976, ketika Tottenham Hotspur menang dengan keputusan yang sama.

Sementara Brighton mara ke pusingan 16 terbaik, kekalahan itu merupakan satu lagi tamparan hebat buat pasukan Manchester United, yang sebelum ini menerima kekalahan kontroversi 1-0 kepada pesaing sengit, Manchester City, dalam Liga Perdana hujung minggu lalu.

Kini United berada di tangga ke-13 dengan hanya satu kemenangan daripada empat perlawanan.

United dibolosi dua gol pada separuh masa kedua, selepas pemain remaja, Shea Lacey, meletakkan pasukan itu di hadapan pada minit kelapan, dan Mason Mount menjadikannya 2-0 dua minit kemudian.

Charalampos Kostoulas daripada Brighton mengecilkan perbezaan gol pada waktu kecederaan separuh masa pertama.

Pascal Gross kemudian menyamakan kedudukan pada minit ke-65, sebelum Maxim De Cuyper menjaringkan gol kemenangan pada minit ke-69, dengan sorakan bantahan peminat tuan rumah kedengaran sejurus wisel penamat dibunyikan.

“Kami tidak boleh menerima perkara itu sebagai sebuah pasukan. Saya bertanggungjawab atas perkara itu. Persembahan menjelang penghujung separuh masa kedua, itu tanggungjawab saya,” kata pengurus United, Michael Carrick, kepada Sky Sports television.

Ini merupakan kekalahan berturut-turut ketiga bagi United dalam pertandingan piala domestik.

Mereka tersingkir pada pusingan kedua Piala Liga menerusi sepakan penalti ketika menentang pasukan divisyen keempat, Grimsby Town, pada musim lalu, dan tewas 2-1 di padang sendiri kepada Brighton dalam pusingan ketiga Piala FA pada Januari.