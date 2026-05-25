Pengurus Manchester City, Pep Guardiola (paling kiri), memberi kata-kata semangat kepada pemain ketika mereka mengucapkan selamat tinggal kepadanya selepas perlawanan antara kelab tersebut dengan Aston Villa di Stadium Etihad, pada 24 Mei 2026. - Foto AFP

Manchester City pilu ucap selamat tinggal kepada Guardiola Beliau akan hubungi penggantinya untuk beri nasihat selepas tutup tirai sedekad penuh gemilang bersama kelab itu

Pengurus Manchester City, Pep Guardiola, kelihatan sedih ketika menyaksikan rakaman video mengenai dirinya dalam acara sebagai menghormati beliau selepas perlawanan akhir antara City dengan Aston Villa di Stadium Etihadm Menchester, England pada 24 Mei 2026. - Foto AFP

MANCHESTER (England): Stadium Etihad diselubungi suasana sedih dan pilu di tengah-tengah linangan air mata peminat Manchester City ketika mereka mengucapkan selamat tinggal kepada Pep Guardiola yang telah mengubah kelab itu dan bola sepak England sepanjang dekad gemilangnya sebagai ketua.

Kekalahan 1-2 City di tangan Aston Villa dalam perlawanan akhir di stadium tersebut pada 24 Mei dengan cepat berlalu pergi.

Sebaliknya, penyokong menghabiskan masa selepas perlawanan dengan mengucapkan salam perpisahan dengan pemain dan kakitangan membentuk barisan kehormatan yang memakai jersi tertera nama Guardiola.

“Saya sangat gementar sekarang. Mengapa anda begitu menyayangi saya? Mengapa anda melakukan ini kepada saya?

“Saya tidak pernah membayangkan kasih sayang yang mereka curahkan. Ia merupakan satu penghormatan yang luar biasa kepada pengurus anda selama 10 tahun,” kata Guardiola.

Walaupun rentak akhir musim penuh debaran yang menyaksikan City mengejar Arsenal serta dua trofi – Piala FA dan Piala Liga – Guardiola berkata beliau tidak mempunyai tenaga untuk musim selanjutnya.

Penghormatan di Etihad yang disinari mentari, termasuk sepanduk besar yang mengisytiharkan Guardiola sebagai ‘Pengubah Permainan’ dan ‘Pembuat Sejarah’ dan selendang khas yang tertulis ‘Adios’ dan ‘Gracias’.

Sepanduk seorang peminat berbunyi: “10 tahun yang lalu anda datang, mengubah sepenuhnya permainan kami, sekarang anda pergi, ia sangat memilukan, keadaan tidak akan sama!!! Kami sayang awak Pep!!!”

Guardiola, yang sering bersemangat di tepi padang, kelihatan lebih tenang daripada biasa, tangannya diselitkan ke dalam seluar untuk sebahagian besar perlawanan sambil memandang ke seberang padang, seolah-olah tenggelam ketika dekadnya di kelab itu sampai ke nokhtahnya.

Apabila pengurus asal Sepanyol itu tiba pada 2016, beliau sudah dianggap sebagai salah seorang pencipta hebat dalam dunia bola sepak. Apa yang berlaku selepas itu adalah sesuatu yang lebih mendalam – transformasi yang mengubah City daripada pesaing kepada pasukan penentu era.

Dan selepas perlawanan pada 24 Mei, rakaman beberapa detik terbaiknya dimainkan di skrin besar, diiringi lagu ikonik Oasis, ‘Live Forever’.

“Dalam beberapa tahun akan datang, jika anda melihat saya di negara lain, di jalanan atau di Stadium Etihad, jika anda peminat City, datanglah kepada saya, dan peluk saya, saya memerlukannya,” kata Guardiola.

Sebagai penghormatan terhadap Guardiola, tempat duduk Etihad dinamakan sempena namanya dan sebuah patung dibina di luar stadium.

“Setiap keputusan yang saya ambil adalah yang terbaik untuk kelab ini. Saya sangat menyayangi anda. Ia menyeronokkan,” katanya lagi yang kelihatan sebak melihatkan sambutan yang diberikan terhadap dirinya.

Sebanyak 593 perlawanan semasa Guardiola mengendalikan kelab itu mengubah City dan membawa 20 trofi yang merangkumi enam gelaran Liga Perdana England (EPL) – termasuk empat gelaran bersejarah berturut-turut – dan Liga Juara-Juara.

Petang itu juga merupakan ucapan selamat tinggal yang penuh emosi kepada kapten City, Bernardo Silva, dan pemain pertahanan, John Stones.

Silva menangis sebelum perlawanan bermula menentang Villa, ketika beliau memimpin pasukannya ke padang.