Mantan bos Fifa sertai seruan boikot Piala Dunia di AS

Foto fail menunjukkan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump (kiri), dan Presiden Persatuan Bola Sepak Antarabangsa (Fifa), Gianni Infantino (dua dari kiri), memegang tiket perlawanan akhir Piala Dunia 2026 di Rumah Putih pada Ogos 2025. - Foto REUTERS

ZURICH (Switzerland): Seruan untuk memboikot Piala Dunia yang dianjurkan bersama oleh Amerika Syarikat pada musim panas ini, semakin meningkat di tengah-tengah hubungan Presiden Amerika Donald Trump yang semakin renggang dengan Eropah.

Mantan presiden Persatuan Bola Sepak Antarabangsa (Fifa), Sepp Blatter, dalam satu catatan di media sosial pada 27 Januari menasihati peminat bola sepak supaya “menjauhi” Amerika dan Piala Dunia.

Selain itu, Oke Gottlich, presiden kelab Bundesliga St Pauli dan naib presiden Persatuan Bola Sepak Jerman, dalam temu bual dengan Hamburger Morgen Post, berkata masanya sudah tiba untuk “menimbangkan dan membincangkan secara serius” langkah memboikot Piala Dunia.

Jurucakap Fifa enggan mengulas apabila diminta mengulas.

Amerika menganjurkan Piala Dunia bersama Canada dan Mexico dari 11 Jun hingga 19 Julai. Kejohanan itu sebelumnya telah dikritik kerana harga tiket yang terlalu tinggi.

Kini dasar Trump, termasuk hasratnya untuk mengambil alih Greenland daripada rakan senegara Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara (Nato), Denmark, semakin meningkatkan perdebatan tentang memboikot acara tersebut sebagai tindak balas.

“Apakah kewajaran untuk boikot Sukan Olimpik pada 1980-an?” tanya Göttlich, merujuk kepada beberapa negara yang tidak menyertai Sukan Olimpik di Moscow selepas bekas Kesatuan Republik Sosialis Soviet (USSR) menyerang Afghanistan.

“Mengikut perkiraan saya, potensi ancaman sekarang lebih besar berbanding dahulu. Kita perlu mengadakan perbincangan ini,” tambah Göttlich.

Bantahan juga datang daripada ahli politik Britain dan peguam antirasuah Mark Pieth, yang mengetuai jawatankuasa untuk menyelia pembaharuan di Fifa pada dekad lalu.

Pieth berkata peminat harus memboikot Piala Dunia kerana sikap autoritarian Amerika yang semakin meningkat.

Media sebelum ini melaporkan penganjur Piala Dunia telah mengumumkan tiket lebih murah susulan kritikan berterusan terhadap harga tiket pusingan akhir 2026 itu.

Fifa, badan induk bola sepak dunia, dalam satu kenyataan memaklumkan ia mewujudkan “tiket kemasukan penyokong” berharga AS$60 ($77) setiap satu dan ditawarkan bagi semua 104 perlawanan termasuk final.

Menurut Fifa, pelan tiket itu “direka bagi menyokong peminat yang mengembara mengikuti pasukan kebangsaan mereka sepanjang kejohanan”.

Fifa berkata tiket AS$60 itu dikhaskan kepada penyokong pasukan yang layak dan membentuk 10 peratus daripada kuota setiap persekutuan kebangsaan.