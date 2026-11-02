SANTANDER (Sepanyol): Selepas melalui minggu yang penuh dengan cabaran, bintang Perancis, Kylian Mbappe, bangkit dalam perlawanan La Liga di Santander apabila menyempurnakan sepakan penalti untuk membantu Real Madrid menewaskan Racing Santander 3-0 pada 1 November.

Penyerang Real itu sebelum ini kalah tipis dalam perebutan anugerah Ballon d’Or kepada bintang Bayern Munich, Harry Kane, pada 26 Oktober.

Beliau kemudian dikehendaki mengemukakan permohonan maaf selepas mencetuskan kekecohan di media sosial susulan video yang memaparkan dirinya berjenaka mengenai bekas pemimpin China, mendiang Mao Zedong.

Perlawanan Real, bersama aksi liga Sepanyol yang lain pada hujung minggu lalu, tidak disiarkan oleh stesen televisyen negara China susulan kontroversi berkenaan.

Jude Bellingham dan Yan Diomande turut menjaringkan gol bagi Real untuk memastikan skuad Los Blancos itu – yang kini menduduki tangga ketiga – kekal tiga mata di belakang peneraju liga, Barcelona, yang membelasah Alaves 6-1 pada 31 Oktober.

Skuad kendalian Jose Mourinho itu telah mencatat enam kemenangan berturut-turut dalam semua kejohanan dan berada satu mata di belakang pencabar setempat, Atletico Madrid, yang menewaskan Levante 2-0, pada 31 Oktober.

“Pada separuh masa pertama, kami beraksi dengan sangat baik, kami masuk ke padang untuk mempamerkan aksi terbaik,” kata Mourinho kepada media.

“Pasukan ini semakin berkembang dan bermain dengan baik. Saya rasa kami sepatutnya dapat menjaringkan lebih banyak gol dengan peluang yang kami cipta.”

Mbappe memperoleh sepakan penalti mudah selepas terjatuh akibat sedikit sentuhan daripada Matteo Prati, sebelum menjaringkan gol pembukaan buat Madrid di Stadium Sardinero pada minit ke-11.

Ia merupakan gol liga ke-12 musim ini buat pemain berusia 27 tahun itu, meletakkannya di belakang bintang Barcelona, Raphinha, yang kini mendahului carta penjaring dengan 15 gol.

Real menguasai perlawanan dan hantaran kemas Arda Guler membolehkan Bellingham meluru ke arah gawang untuk menjaringkan gol kedua pada minit ke-22.

Pemain antarabangsa England itu menggelecek bola melepasi penjaga gol sebelum membuat jaringan ke-50 miliknya sejak menyertai Real pada 2023.

Guler mensia-siakan peluang keemasan untuk gol ketiga selepas menerima hantaran daripada Mbappe, sebelum pemain Real yang dibeli pada harga rekod 135 juta euro ($192.9 juta) dari RB Leipzig, Diomande, melepaskan rembatan kencang dari luar kotak penalti pada minit ke-36.

Tuan rumah memulakan separuh kedua dengan baik apabila mengasak Real ke kawasan sendiri, sekali gus mengundang kemarahan pengurus, Mourinho, yang bertindak menjerit ke arah pemainnya.

Real kembali menguasai permainan dan mencipta beberapa lagi peluang, menyaksikan percubaan Mbappe terkena tiang selain rembatan Bellingham dinafikan penjaga gol Racing, Julen Agirrezabala.

Racing dihadiahkan sepakan penalti selepas Aurelien Tchouameni didapati memegang bola di dalam kotak penalti, namun keputusan itu dibatalkan susulan semakan Video Pembantu Pengadil (VAR).

Jaringan kedua Bellingham pada masa kecederaan turut dibatalkan kerana berada dalam kedudukan ofsaid sebelum menolak bola masuk, manakala rembatan jarak jauh Endrick sedikit tersasar.

Tuan rumah, Racing, yang menduduki tangga ke-16 dan kembali beraksi di La Liga buat kali pertama dalam tempoh 14 musim, tewas buat kali pertama di padang sendiri musim ini.

“(Keputusan menghadiahkan penalti kepada Madrid) amat mengecewakan saya,” kata pengurus Racing, Jose Alberto kepada platform penstriman sukan Dazn.