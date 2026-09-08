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Menteri, AP dan legenda bola sepak bersatu padu bagi kejohanan amal Goals For Good 2026
Menteri, AP dan legenda bola sepak bersatu padu bagi kejohanan amal Goals For Good 2026
Menteri, AP dan legenda bola sepak bersatu padu bagi kejohanan amal Goals For Good 2026
Menteri dan Anggota Parlimen (AP) turut serta dalam perlawanan pertunjukan bola sepak 7 sepasukan menentang pasukan yang terdiri daripada bekas pemain bola sepak kebangsaan antaranya termasuk Baihakki Khaizan dan Alexander Duric.
Kedua-dua pasukan turut disertai oleh dua pemain muda daripada CHIJ Sanctuary for Children (CHIJSC).
Perlawanan tersebut merupakan sebahagian daripada pertandingan bola sepak amal CHIJSC, Goals For Good 2026.
Acara tersebut diadakan pada 5 September di Sekolah Perempuan CHIJ St Nicholas.
Melalui acara itu, individu, keluarga, sekolah dan rakan kongsi korporat berkumpul untuk menikmati hari yang bermakna melalui sukan, semangat kemasyarakatan dan usaha memberi kembali kepada masyarakat.
Turut berbesar hati atas penganjuran acara tersebut adalah tetamu terhormat, Menteri Negara Kanan (Pengangkutan merangkap Pembangunan Negara), Cik Sun Xueling.
“Goals for Good oleh CHIJSC mempamerkan bagaimana masyarakat dapat bersama-sama menyokong kanak-kanak dan keluarga kita,”
“Melalui usaha bersama, mereka menyediakan ruang yang selamat serta sokongan kepada kanak-kanak untuk mempelajari pelbagai kemahiran, membina keyakinan diri, serta meneroka dan membentuk identiti diri mereka sendiri,” katanya menerusi satu hantaran di Facebook pada 5 September.
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Turut hadir acara tersebut adalah Speaker Parlimen, Encik Seah Kian Peng, yang gembira dapat menghadiri acara tersebut dengan rakan-rakan AP.
Beliau juga merakamkan rasa berterima kasih kepada CHIJSC atas sumbangan dan usaha mereka dalam membantu masyarakat.
“Terima kasih kepada CHIJSC atas usaha luar biasa dalam memperkasakan kanak-kanak dan keluarga daripada pelbagai latar belakang, serta membantu mereka membina keyakinan diri, ketahanan diri dan masa depan yang lebih cerah,” katanya dalam hantarannya Facebooknya pada 5 September.