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Sekilas Berita
Merungkai sebab jentera serangan skuad Singa tumpul
Merungkai sebab jentera serangan skuad Singa tumpul
Pemain tempatan kurang peluang beraksi di peringkat kelab dikatakan antara punca masalah
Foto FAS
Oct 12, 2026 | 5:30 AM
Sekilas Berita
Merungkai sebab jentera serangan skuad Singa tumpul
Satu gol dalam tiga perlawanan di Piala Asean Persekutuan Persatuan Bola Sepak Antarabangsa (Fifa).
Angka itu sahaja sudah cukup untuk menonjolkan kesukaran menjaringkan gol yang dihadapi pasukan Singa sepanjang kejohanan tersebut.
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