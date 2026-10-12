Satu gol dalam tiga perlawanan di Piala Asean Persekutuan Persatuan Bola Sepak Antarabangsa (Fifa).

Angka itu sahaja sudah cukup untuk menonjolkan kesukaran menjaringkan gol yang dihadapi pasukan Singa sepanjang kejohanan tersebut.

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