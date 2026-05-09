MIAMI: Lionel Messi berkata penyokong Argentina berhak mengimpikan kejuaraan Piala Dunia buat kali kedua berturut-turut, namun mengakui beberapa pasukan lain termasuk Perancis dan Sepanyol berada “dalam keadaan lebih baik” menjelang kejohanan 2026 ini.

“Terdapat ramai pemain yang sedang bergelut dengan kecederaan atau kurang cergas, tetapi hakikatnya apabila kumpulan ini bersama, mereka sentiasa mampu bersaing dan mahu menang,” kata Messi mengenai skuad Argentina dalam temu bual bersama hos Pollo Alvarez yang disiarkan di YouTube.