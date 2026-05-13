Messi kekal pemain bergaji tertinggi di MLS
Beliau terima $36j musim ini, berbanding $26.4j pada 2025
May 13, 2026 | 4:17 PM
Penyerang Inter Miami, Lionel Messi, kekal sebagai pemain bergaji tertinggi di Liga Bola Sepak Utama (MLS) buat tahun ketiga berturut-turut. - Foto AFP
MIAMI: Penyerang Inter Miami, Lionel Messi, kekal sebagai pemain bergaji tertinggi di Liga Bola Sepak Utama (MLS) buat tahun ketiga berturut-turut, sedang beliau menerima kenaikan gaji yang ketara musim ini (2026).
Menurut data yang dikeluarkan oleh Persatuan Pemain MLS, jumlah pampasan terjamin Messi musim ini ialah AS$28.33 juta ($36 juta), berbanding AS$20.45 juta pada 2025.
