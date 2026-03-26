Fasa akhir penjualan tiket dibuka pada 1 April
Mar 26, 2026 | 2:42 PM
Kira-kira tujuh juta tiket Piala Dunia dijangka dijual, berdasarkan keupayaan 16 stadium di Amerika Syarikat, Canada dan Mexico. - Foto REUTERS
WASHINGTON: Fasa keempat dan terakhir penjualan tiket Piala Dunia 2026 akan dibuka pada 1 April, umum Persekutuan Persatuan Bola Sepak Antarabangsa (Fifa) pada 25 Mac, tanpa menyatakan jumlah tiket yang akan ditawarkan.
Fasa ‘saat akhir’ ini akan dibuka hingga tamat kejohanan dari 11 Jun hingga 19 Julai, menurut Fifa dalam satu kenyataan.
