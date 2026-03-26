Pasukan Iran berlatih di Turkey dengan kawalan ketat
Mar 26, 2026 | 2:06 PM
Pasukan bola sepak Iran giat menjalani latihan di Turkey sebagai persediaan bagi Piala Dunia. - Foto REUTERS
BELEK (Turkey): Pasukan bola sepak lelaki Iran giat berlatih di selatan Turkey pada 25 Mac sedang mereka bersiap sedia bagi dua perlawanan persahabatan yang akan datang menjelang Piala Dunia 2026.
Pasukan negara tersebut berkemungkinan menarik perhatian yang lebih tinggi dengan latar belakang perang Amerika Syarikat/Israel ke atas Iran.
