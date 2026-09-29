PETALING JAYA: Malaysia terpaksa berpuas hati dengan keputusan seri 0-0 menentang tuan rumah Indonesia walaupun mempunyai lebih seorang pemain dalam aksi kedua Kumpulan A Piala Asean Persekutuan Persatuan Bola Sepak Antarabangsa (Fifa) di Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 28 September.

Pemain tengah Indonesia, Thom Haye, dilayangkan kad merah pada minit ke-35 selepas semakan Video Pembantu Pengadil (VAR) terhadap terjahan berbahayanya ke atas pemain sayap Malaysia, Arif Aiman Hanapi.

Pengadil dari Korea Selatan, Ko Hyung-jin, pada mulanya melayangkan kad kuning sebelum menukarnya kepada kad merah selepas meneliti terjahan ke buku lali itu menerusi skrin pemantau di tepi padang.

Perlawanan itu kekal tanpa jaringan sehingga waktu rehat, manakala pada babak kedua, kedua-dua pasukan bermain dengan penuh waspada.

Malaysia mencipta beberapa peluang menerusi Arif dan penyerang gantian, Paulo Josue, tetapi gagal menyudahkannya dengan kemas apabila percubaan dan tandukan mereka tersasar, lapor The Star.

Pertahanan tengah Indonesia, Elkan Baggott, beraksi cemerlang terutama ketika mengawal ketat penyerang Malaysia, Bergson da Silva, dengan penjaga gol, Maarten Paes, pula melakukan beberapa penyelamatan penting untuk memastikan Indonesia mengekalkan keputusan seri 0-0.

Walaupun beraksi dengan 10 pemain, Indonesia masih melancarkan serangan balas, tetapi sering terperangkap ofsaid hasil kawalan dua pertahanan tengah Malaysia, Bradley Tapp dan Dion Cools.

Malaysia menguasai sebahagian besar permainan tetapi gagal menjaringkan gol apabila Indonesia bertahan kukuh untuk memastikan keputusan seri.

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