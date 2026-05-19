Neymar kembali perkuat pasukan Brazil selepas pulih cedera
Pemain berusia 34 tahun itu sertai skuad Brazil selepas diketepikan sejak 2023
May 19, 2026 | 2:57 PM
Jurulatih Brazil, Carlo Ancelotti, telah menamakan Neymar daripada Santos dalam skuadnya bagi Piala Dunia semasa sidang akhbar pada 18 Mei. - Foto REUTERS
RIO DE JANEIRO: Neymar telah dinamakan dalam skuad Brazil untuk Piala Dunia 2026, umum pengurus Carlo Ancelotti pada 18 Mei, memberi peluang kepada penyerang itu untuk kembali ke pentas terbesar bola sepak antarabangsa selepas kitaran kecederaan yang membelenggunya.
Pemain berusia 34 tahun itu, penjaring terbanyak sepanjang zaman Brazil, kembali selepas lama tidak beraksi disebabkan oleh beberapa siri kecederaan yang menyebabkannya terlepas sebahagian besar kempen kelayakan, sedang juara lima kali itu mengejar gelaran keenam.
