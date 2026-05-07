Neymar (gambar) merupakan penjaring terbanyak sepanjang masa bagi Brazil dengan 79 gol, dan Robinho Jr, sifatkan kejadian yang melibatkan idolanya sejak kecil itu sebagai sudah selesai. - Foto AFP

Neymar berkata beliau telah “melampaui batas” dan memohon maaf kepada rakan sepasukan Santos, Robinho Jr, kerana menampar remaja itu semasa satu sesi latihan.

Kelab Brazil itu membuka siasatan selepas pemain remaja berusia 18 tahun itu dilaporkan menuduh Neymar memberi “tamparan kuat ke muka” pada 3 Mei selepas beliau berjaya menggelecek bola melepasi pemain berusia 34 tahun itu.

Namun, mereka dilaporkan telah menyelesaikan pertelingkahan itu dan menyatakan pada 5 Mei bahawa kejadian di Pusat Latihan Rei Pele, di Santos, Brazil, telah “selesai sepenuhnya”.

“Kalau anda mahukan permohonan maaf di hadapan media, inilah dia,” tambah Neymar yang merupakan penjaring terbanyak sepanjang masa Brazil dengan 79 gol.

Bekas penyerang Barcelona dan Paris St-Germain itu meraikan jaringan golnya untuk Santos semasa seri 1-1 menentang Recoleta dalam Copa Sudamericana pada 5 Mei dengan memeluk pemain ganti Robinho Jr.

Beliau merupakan anak kepada bekas rakan sepasukan Brazil, serta bekas penyerang Manchester City dan Real Madrid, Robinho.

“Saya memang terlebih dalam cara saya bertindak balas. Ia boleh jadi berbeza tetapi saya akhirnya hilang kawalan diri,” tambah Neymar.

“Semua orang melakukan kesilapan. Ia adalah kesilapan saya, kesilapan dia, saya membuat kesilapan yang sedikit lebih besar.

“Dia adalah seorang budak yang sangat saya sukai, yang saya sayangi dengan rasa istimewa. Ia berlaku dalam bola sepak – awak bergaduh dengan kawan, abang awak.

“Itulah bola sepak, ia sebahagian daripada permainan.”

Robinho Jr pula berkata Neymar “sedar dengan segera bahawa beliau telah melakukan kesalahan” dan memohon maaf berkali-kali atas pertelingkahan itu.

“Ia adalah situasi yang mengecewakan saya kerana (Neymar) telah menjadi idola saya sejak kecil,” tambahnya.

“Orang di sekeliling kita berkata banyak perkara yang tidak benar dan ia menyedihkan apabila melihatnya berkembang ke tahap ini.