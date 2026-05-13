Dilema Ancelotti pilih Neymar
Tempatnya jadi tanda tanya kerana dibelenggu kecederaan dan aksi kurang meyakinkan bersama kelab Brazil, Santos
May 13, 2026 | 3:17 PM
Neymar da Silva Santos Junior menjaringkan gol pertama Santos ketika menentang Red Bull Bragantino dalam aksi Campeonato Brasileiro di Stadium Urbano Caldeira, Santos, Brazil pada 10 Mei 2026. Neymar kini menjadi perhatian menjelang pengumuman skuad baru Brazil oleh Carlo Ancelotti untuk aksi kelayakan Piala Dunia 2026. - Foto REUTERS
RIO DE JANEIRO: Jurulatih baru skuad kebangsaan Brazil, Carlo Ancelotti, bakal mengumumkan skuad Brazil Isnin ini dengan satu persoalan besar menjadi perhatian – bintang Brazil, Neymar de Silva Santos Junior, akan dipilih atau tidak?
Penyerang berusia 34 tahun itu ialah pemain yang mencatat jaringan terbanyak sepanjang masa Brazil, namun tempatnya ke Piala Dunia 2026 kini menjadi tanda tanya selepas beberapa tahun dibelenggu kecederaan dan aksi kurang meyakinkan bersama kelab Brazil, Santos.
