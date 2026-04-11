Topic followed successfullyGo to BHku
Nike siasat isu jersi jelang Piala Dunia
Apr 11, 2026 | 4:48 PM
Kesan kain menggelembung pada bahagian jahitan bahu jelas kelihatan pada jersi yang dipakai oleh pemain pasukan England dan Uruguay semasa perlawanan persahabatan menjelang Piala Dunia. - Foto REUTERS
LONDON: Nike sedang menyiasat isu reka bentuk yang menjejas jersi beberapa pasukan bola sepak nasional menjelang Piala Dunia 2026.
Ini menyusuli masalah pada jersi tersebut mula kelihatan semasa perlawanan antarabangsa pada Mac 2026.
Laporan berkaitan
