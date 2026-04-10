Prestasi Watkins boleh tarik perhatian pengurus England
Watkins muncul wira dua gol menerusi penyudah klinikal untuk bantu Villa benam Bologna 3-1
Apr 10, 2026 | 12:43 PM
Penyerang Aston Villa, Ollie Watkins (kanan) meraikan gol kedua berdepan Bologna pada suku akhir pertama Liga Europa di Stadio Renato Dall’Ara, Bologna. Villa menang 3-1. - Foto EPA
LONDON: England mungkin tidak bermain lagi sehingga musim panas, tetapi satu perlawanan pada malam 16 April pasti membawa senyuman di wajah pengurusnya, Thomas Tuchel.
Sebelum ini, beliau menyaksikan pasukan negara itu terkial-kial untuk menjaringkan gol tanpa kapten dan penjaring gol terbanyak Harry Kane semasa perlawanan persahabatan Mac lalu menentang Uruguay dan Jepun.
