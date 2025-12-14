Pesilat negara Nurin Insyirah Mohamed Aidil, terpaksa berpuas hati dengan sebutir pingat gangsa, setelah tewas kepada pesilat Brunei Darussalam, 9.915 - 9.945, di separuh akhir acara seni (tunggal puteri) pada 14 Disember.
Walupun kecewa tidak berjaya mara ke final, Nurin, 21 tahun memberitahu Berita Harian (BH) beliau tetap bangga dengan pencapaiannya dalam penampilan sulung di Sukan SEA.
“Melangkah ke peringkat separuh akhir Sukan SEA merupakan detik yang membanggakan buat saya. Saya telah melakukan yang terbaik dan pergi sejauh mana saya termampu kali ini.”
Sementara itu, pasukan regu lelaki negara menumpaskan Filipina 9.94-9.93 di peringkat separuh akhir dan mara ke final pada hari yang sama. Mereka akan berdepan regu Indonesia pada 14 Disember.
