Belanda akan membuka tirai kempen Piala Dunia, menentang Jepun pada 15 Jun, 4 pagi di Stadium AT&T yang gah di Arlington, Texas.

Walaupun Belanda dijulang sebagai pasukan pilihan untuk menjuarai Kumpulan F, Jepun tidak harus sekali-kali diremehkan kerana jurang dengan gergasi dunia kian terhapus.