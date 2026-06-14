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Pasukan pilihan Belanda hadapi tugas berat berdepan Jepun
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Pasukan pilihan Belanda hadapi tugas berat berdepan Jepun
Belanda buru dominasi awal, namun disiplin taktikal Jepun sedia rencatkan aspirasi gergasi Eropah itu
Pasukan pilihan Belanda hadapi tugas berat berdepan Jepun
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Jun 14, 2026 | 5:30 AM
Belanda akan membuka tirai kempen Piala Dunia, menentang Jepun pada 15 Jun, 4 pagi di Stadium AT&T yang gah di Arlington, Texas.
Walaupun Belanda dijulang sebagai pasukan pilihan untuk menjuarai Kumpulan F, Jepun tidak harus sekali-kali diremehkan kerana jurang dengan gergasi dunia kian terhapus.
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