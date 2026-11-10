LONDON: Barisan pemain skuad kebangsaan England menyuarakan pandangan tegas mengenai kekalahan 2-1 mereka kepada Argentina pada separuh akhir Piala Dunia dalam satu pertemuan pasukan.

Menurut satu laporan media pada September lalu, proses kendalian Persatuan Bola Sepak (FA) England itu merangkumi usaha mengumpul pandangan skuad berkenaan dan diadakan menerusi satu pertemuan ‘terbuka dan telus’ bersama ketua jurulatih, Thomas Tuchel, pada awal tempoh rehat antarabangsa September.

Skuad Three Lions tersebut dilaporkan berasa lega selepas diberi ruang untuk meluahkan pandangan masing-masing, sekali gus membolehkan mereka melupakan kekecewaan di Atlanta, Georgia, Amerika Syarikat, pada 15 Julai lalu.

Perkembangan positif itu terbukti pada aksi semasa tempoh rehat antarabangsa sebelum ini apabila England yang tewas tipis 3-2 kepada Sepanyol pada pembukaan saingan Liga Negara-Negara pada 26 September, bangkit mencatat tiga kemenangan hebat berturut-turut.

Menyusuli kekalahan kepada Argentina, atau lebih tepat situasi yang menyelubunginya, sebilangan pemain telah menyimpan rasa tidak puas hati, dengan perasaan itu berlarutan sepanjang musim panas.

Kekecewaan itu secara khususnya terarah kepada percaturan Tuchel mengenai corak permainan pada minit-minit akhir perlawanan, selepas Anthony Gordon meletakkan England di depan pada minit ke-55.

Kemudian, pemain tengah Argentina, Enzo Fernandez, menjaringkan gol penyamaan ketika perlawanan berbaki lima minit, sebelum tandukan Lautaro Martinez pada masa kecederaan mengesahkan kemenangan skuad La Seleccion itu.

Menurut laporan media sebelum ini, beberapa pemain kanan England mempersoalkan arahan Tuchel pada detik akhir perlawanan menentang Argentina, sambil menyifatkan pendekatan pengurus itu terlalu berhati-hati dan mengutamakan pertahanan.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
mockram kassim, meninggal dunia, penerbit TV

Penerbit TV veteran Mockram Kassim meninggal dunia

Nov 10, 2026 | 11:43 AM
Sekitar 3 juta warga Singapura berumur 21 tahun ke atas yang layak, akan menerima bayaran tunai sebanyak $100 hingga $250 mulai 8 Disember 2026. Bayaran itu merupakan pengagihan terakhir di bawah Pakej Jaminan (AP).

Sekitar 3 juta warga bakal terima tunai $100- $250 mulai Dis di bawah Pakej Jaminan

Nov 10, 2026 | 2:19 PM
kemalangan taiwan

3 warga S’pura cedera di Taiwan selepas teksi dinaiki dirempuh kereta

Nov 9, 2026 | 3:09 PM
Salah seorang penerima Anugerah Belia Harapan, Cik Hairawanie Hairudinsah.

Penerima Anugerah Belia Harapan MUIS idamkan lebih ramai jurutera wanita Islam

Nov 6, 2026 | 7:00 PM
warga emas, kesihatan mental, kehilangan insan tersayang

Warga emas cenderung tanggung sendiri apabila berdepan tekanan emosi

Nov 9, 2026 | 5:30 AM
barah buah dada, pemeriksaan saringan, wanita Melayu

Barah buah dada: Wanita Melayu digesa usah tangguh saringan

Nov 9, 2026 | 5:30 AM
Kemalangan itu melibatkan sebuah Audi biru yang merempuh pembahagi jalan dan merempuh sebuah motosikal serta sebuah kereta lain di Tampines Avenue 12.

Nahas maut di Tampines: Pemandu hadapi 9 tuduhan, termasuk gagal berhenti selepas kemalangan

Oct 31, 2026 | 11:17 AM
 Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) merekodkan sebanyak 4,289 kes salah laku buli bagi tempoh Mac hingga Ogos lalu, termasuk kes yang berlaku di asrama sekolah

4,289 kes salah laku buli di M’sia direkod dari Mac hingga Ogos 2026

Oct 14, 2026 | 2:31 PM
Rahsia Bidadari, jenama tempatan, kedai kopi halal

Kedai kopi Rahsia Bidadari satukan jenama tempatan popular bawah satu bumbung

Jul 4, 2026 | 5:30 AM
Untuk mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai tempat penginapan, jemaah disaran merujuk peta yang disediakan di laman web syarikat.

Halijah Travels sedia pakej bermutu dengan harga berpatutan

Nov 29, 2025 | 5:30 AM

Secara tidak langsung, aksi menentang Argentina itu menjadi isu utama dalam sesi perbincangan skuad berkenaan.

Semasa perbincangan, Tuchel dikatakan menegaskan mutu permainan pihak lawan sebagai faktor utama pasukannya bolos dua gol kepada juara dunia itu, lebih-lebih lagi kerana skuad itu menampilkan bintang hebat, Lionel Messi.

Namun, hujah berkenaan tidak diterima sepenuhnya oleh barisan pemain dalam perbincangan itu.

Terdapat pandangan kuat dalam kalangan skuad England bahawa secara individu, mereka memiliki kelebihan berbanding Argentina yang turut menurunkan pemain pertahanan berusia 38 tahun, Nicolas Otamendi, pada 18 minit terakhir perlawanan.

Semua pemain diberi ruang meluahkan pandangan peribadi masing-masing dalam sesi itu.

Seperti dijangka, kapten pasukan, Harry Kane, tampil tegas dan berterus-terang menyuarakan pandangannya.

Pemain tengah, Jude Bellingham, juga dilaporkan lantang menyuarakan keyakinan bahawa barisan pemain England sedia ada mempunyai kemampuan kukuh untuk terus mengasak dan memberi tekanan kepada Argentina.

Sumbangan Bellingham dalam perbincangan itu dilihat memperkukuh pengaruhnya yang kian meningkat dalam skuad Three Lions, malah ramai percaya pemain tengah Real Madrid itu bakal dilantik sebagai kapten apabila tiba masa Kane mengundur diri.

Gambaran lebih jelas mengenai perkembangan ‘Tuchel 2.0’ bakal disaksikan dalam tempoh beberapa hari lagi apabila England melayan kunjungan Croatia pada 12 November, sebelum bertandang ke Madrid untuk sekali lagi berdepan juara dunia, Sepanyol, pada 15 November. – Agensi berita.

Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Laporan berkaitan
Kane tamatkan penantian 25 tahun England rangkul Ballon d’OrOct 27, 2026 | 2:26 PM
Sentuhan Kane-Bellingham pacu kebangkitan England   Oct 5, 2026 | 2:40 PM
piala duniaharry kaneJude Bellinghampasukan England