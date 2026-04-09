Pemain pool S’pura Aloysius Yapp dinobatkan juara dunia 8-bola
Apr 9, 2026 | 2:16 PM
Pemain pool profesional Singapura, Aloysius Yapp dinobatkan sebagai juara dunia permainan 8-bola selepas menewaskan Francisco Ruiz dari Sepanyol 10-4. - Foto ST
Pemain pool profesional Singapura, Aloysius Yapp, mengekalkan prestasi cemerlangnya untuk memenangi gelaran dunia 8-bola yang mengejutkan
Setelah mencipta nama dalam pertandingan 9-bola dan 10-bola, pakar kiu Singapura, Aloysius Yapp, mengatasi dirinya sendiri pada 8 April, apabila beliau dinobatkan sebagai juara dunia 8-bola.
