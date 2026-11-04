MANCHESTER: Masih terlalu awal untuk menilai sejauh mana pentingnya detik itu kepada ketua jurulatih Manchester United, Michael Carrick, ketika kaki Bryan Cristante menyentuh kotak penalti Roma semasa Bruno Fernandes mengambil sepakan penalti pertamanya di Old Trafford.

Pada saat itu, ketika penyokong Roma bersorak dan Manchester United ketinggalan 0-2, ia nampak seperti bencana buat kelab dan pengakhiran kepada jawatan Carrick.

Namun Video Pembantu Pengadil (VAR), Carlos del Cerro Grande, masuk campur dan memutuskan penalti itu perlu diambil semula. Sekurang-kurangnya, keputusan itu mengubah haluan perlawanan malam tersebut.

Fernandes tenang dan melepaskan sepakan kedua dengan kuat ke gawang.

Kemudian, dalam suasana yang hingar-bingar, Matheus Cunha menjaringkan dua gol dalam tujuh minit terakhir. Walaupun tanpa mengambil kira apa yang berlaku sebelum perlawanan itu, ia merupakan kebangkitan yang hampir mustahil.

Malah, Cunha dilayangkan kad merah tidak lama selepas itu, menjadikan penghujung perlawanan penuh debaran.

Namun, ia tidak menghalang United meraih kemenangan pertama dalam 10 perlawanan yang memberi sedikit kelegaan selepas beberapa minggu yang amat teruk.

Apa perasaan Carrick apabila penalti itu disekat? Dan apa yang beliau katakan pada waktu rehat, selepas aksi separuh masa pertama yang buruk dan dikecam tokoh legenda United, Wayne Rooney dan Nicky Butt, yang membuat ulasan perlawanan untuk Amazon Prime?

Pada ketika itu, ada juga perasaan seolah-olah peristiwa lama berulang.

“Ketika waktu rehat menentang Watford, saya sudah dapat menjangkakannya,” kata Ole Gunnar Solskjaer pada September 2023, ketika mengimbas kembali pemecatannya sebagai pengurus United beberapa tahun sebelumnya.

“Saya memberitahu pemain bahawa mungkin itulah kali terakhir kami bersama sebagai satu pasukan.”

Ketika itu, United ketinggalan dua gol di Vicarage Road pada waktu rehat. Carrick berada di bangku simpanan sebagai salah seorang jurulatih Solskjaer. Mereka akhirnya tewas 1-4.

Tetapi, kali ini lain. Walaupun keadaan nampak suram, Carrick jelas mempunyai sikap yang lebih positif. Pada waktu rehat, saya mahu mereka lebih positif, dan tidak terlalu kecewa atau berasa kesal,” kata Carrick.

“Perkara paling mudah apabila kita terus mencuba sesuatu ialah berasa kasihan pada diri sendiri. Kalau ada yang tak menjadi, kita kecewa. Itu tidak membantu sesiapa.

“Kalau begitu, lebih baik kita semua balik. Kita mesti terus mencari peluang seterusnya, penyelesaian seterusnya.

“Saya tidak suka terlalu banyak bercakap dengan pemain tentang apa yang mampu dilakukan, tentang sejarah dan apa yang telah berlaku.

“Tetapi satu detik boleh mengubah suasana seluruh stadium. Saya bercakap tentang itu dengan pemain. Mari kita cari satu detik yang boleh mencetuskannya. Dan kita memperolehnya.”

Rooney, yang hampir merayu pemain United supaya “tunjukkan semangat dan keinginan” selepas separuh masa pertama yang “kosong”, hanya dapat memuji Carrick pada penghujungnya.

“Saya rasa Michael Carrick patut dipuji,” kata Rooney, “kerana kalau kita berada di tempatnya, kita akan berfikir bagaimana hendak mengubah keadaan ini”.

“Apa pun yang beliau katakan kepada pasukan pada waktu rehat, ia membuatkan mereka bangkit menyerang dan yakin bahawa mereka boleh menang.”

Carrick enggan berasa kecewa walaupun ketika Fernandes gagal menjaringkan penalti pertama itu.

“Saya tidak ketawa, saya tidak tersenyum, saya tidak gembira dengannya. Pada masa yang sama, saya agak tenang kerana saya rasa pemain keluar daripada bilik persalinan dengan perasaan bahawa sesuatu boleh berlaku,” kata Carrick.