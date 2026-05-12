MEXICO CITY: Penjaga gol veteran Mexico, Guillermo Ochoa, pada 11 Mei berkata beliau telah menyertai kem latihan terakhirnya bersama skuad kebangsaan dan dijangka bakal membuat penampilan keenam beliau di Piala Dunia pada Jun depan.

Pemain berusia 40 tahun itu dijangka tersenarai dalam skuad kendalian jurulatih Javier Aguirre bagi kejohanan Piala Dunia, di mana Mexico menjadi penganjur bersama Amerika Syarikat dan Canada bermula 11 Jun hingga 19 Julai.