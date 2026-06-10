Teong Tzen Wei menjadi perenang ketiga Singapura yang memenangi pingat di Sukan Komanwel selepas beliau meraih pingat perak acara kuak kupu-kupu 50 meter lelaki pada edisi 2022. - Foto ST

Teong Tzen Wei menjadi perenang ketiga Singapura yang memenangi pingat di Sukan Komanwel selepas beliau meraih pingat perak acara kuak kupu-kupu 50 meter lelaki pada edisi 2022. - Foto ST

Singapura akan menghantar 50 atlet ke Sukan Komanwel 2026 di Glasgow, Scotland, kata Majlis Olimpik Kebangsaan Singapura (SNOC) pada 10 Jun.

Dalam satu kenyataan, SNOC memperkenalkan kumpulan atlet pertama merentasi lima sukan – renang, olahraga, boling, berbasikal, gimnastik artistik – yang dipilih untuk mewakili Singapura pada pertandingan dari 23 Julai hingga 2 Ogos.

Di bawah model kelayakan Sukan Komanwel, atlet boleh meraih tempat di acara tersebut melalui kelayakan berasaskan prestasi dan penyertaan peruntukan terbuka.

SNOC berkata 17 atlet dalam acara bola keranjang 3x3, para boling, para renang dan angkat berat masing-masing memperoleh kelayakan melalui sistem ranking persekutuan antarabangsa, manakala 33 atlet lain merentasi lima sukan dipilih di bawah sistem peruntukan terbuka sukan tersebut.

Semua atlet yang dipilih memenuhi kriteria kelayakan Sukan Komanwel Singapura (CGS).

Senarai akhir atlet akan disahkan selepas proses penyertaan mengikut nama selesai pada akhir Jun, kata SNOC.

Mengetuai kontinjen tempatan ialah perenang Teong Tzen Wei, yang menjadi perenang ketiga dari Singapura yang memenangi pingat perak acara kuak kupu-kupu 50 meter lelaki di Sukan Birmingham pada 2022.

Turut menuju ke Scotland ialah pemenang pingat emas Sukan Asia, Shanti Pereira, serta pemenang pingat emas acara 400 meter lompat pagar Sukan SEA, Calvin Quek.

SNOC juga menamakan peguam sukan dan permainan, Lau Kok Keng, sebagai ketua misi untuk sukan tersebut.

Lau, yang merupakan anggota jawatankuasa eksekutif CGS, telah menasihati dan mewakili atlet, persatuan sukan kebangsaan dan persekutuan antarabangsa merentasi pelbagai prosiding antidoping dan disiplin, pertikaian pemilihan, semakan tadbir urus, program perlindungan jenama dan perjanjian penajaan.

Menyokong Lau ialah bekas gimnas kebangsaan Terry Tay, yang telah dilantik sebagai penolong ketua misi.

Tay, yang merupakan wakil Asia dalam Jawatankuasa Penasihat Atlet Sukan Komanwel, mewakili Singapura di Sukan 2014 dan 2022.

Pada acara sukan yang lalu, Singapura diwakili oleh 66 atlet merentasi sembilan sukan.

Namun edisi acara empat tahunan tahun ini akan dikurangkan dengan ketara, hanya menampilkan 10 sukan berbanding 19 pada 2022, selepas wilayah Victoria di Australia menarik diri sebagai tuan rumah pada 2023 kerana peningkatan kos.