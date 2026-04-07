Perkongsian 3 tahun FAS, MSIG untuk perkukuh bola sepak setempat
Apr 7, 2026 | 3:22 PM
Wakil MSIG dan FAS hadir semasa acara pengumuman rasmi perkongsian tiga tahun antara kededua pihak. - Foto FAS
Satu perkongsian selama tiga tahun bagi menyokong pembangunan jangka panjang bola sepak di Singapura telah diumumkan antara Persatuan Bola Sepak Singapura (FAS) dengan MSIG, sebuah syarikat insurans awam di Asia Tenggara.
Perkongsian itu diumumkan dalam satu kenyataan bersama pada 7 April, di mana kedua-dua pihak menyatakan bahawa inisiatif tersebut mencerminkan kepercayaan MSIG terhadap kuasa sukan dalam membentuk sikap, membangunkan masyarakat dan membuka peluang kepada golongan muda.
Laporan berkaitan
Ishida sahut cabaran jadi ketua jurulatih bola sepak wanita S’puraApr 6, 2026 | 3:44 PM
Sumbangan $50j suntik semangat, warga sukan harap lebih ramai tampil sokong Apr 2, 2026 | 2:54 PM